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Тренер розповіла, як їй вдалося повністю змінити своє тіло за рік

Тренер розповіла, що допомогло їй схуднути майже за рік (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Схуднути та підтягнути тіло буває важко, але це все можливо за правильної техніки. Тренер розповіла, що їй допомогло цього досягнути за 11 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку фітнес-тренера Ліззі Хай.

Які зміни допоможуть схуднути

Ліззі Хай (фото: instagram.com/liz.bitesback)

Раніше ми повідомляли, чому вага з віком різко збільшується.

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