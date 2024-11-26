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Тренер рассказала, как ей удалось полностью изменить свое тело за год

Тренер рассказала, что помогло ей похудеть почти через год (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Похудеть и подтянуть тело бывает тяжело, но это все возможно при правильной технике. Тренер рассказала, что ей помогло этого достичь через 11 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу фитнес-тренера Лиззи Хай.

Какие изменения помогут похудеть

Лиззи Хай (фото: instagram.com/liz.bitesback)

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