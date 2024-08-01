Тренер розповіла, чи передається целюліт генетично та як від нього ефективно позбутися

З целюлітом стикаються близько 80-90% жінок. Целюліт не впливає на фізичне здоров'я, не завдає дискомфорту чи болю. Однак, він помітний на ногах, животі чи сідницях.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера та лікаря Уляни Вернер.
Навколо целюліту виникло чимало міфів, у які досі багато людей вірять.
За словами тренера, целюліт не передається генетично, це міф, який виник давно та є неправдивим.
Однак, приймання комбінованих оральних контрацептивів (КОК) може провокувати появу целюліту.
У боротьбі з целюлітом дієвими будуть спеціальні МФР ролики.
Багато хто вважає, що під час схуднення целюліт повністю зникне, але це не так. Експерт зазначив, що навіть при повному виключенні солодкого та молочних продуктів така проблема не зникне.
Також до причин виникнення целюліту відноситься:
Загалом є 4 стадії, які включають:
"Целюліт (гіноїдна ліподистрофія) 1 і 2 ступені є нормою для жінок, ба більше - є ознакою їх фізіологічного здоровʼя", - йдеться у повідомленні.
Експерт зазначила, що не потрібно забувати випивати на день хоча б 30 мл рідини на 1 кг ваги.
В ідеалі, щоб у 80% рідини була чиста вода. До рідини не відноситься кава, тому що вона має сечогінний ефект і буде тільки підкреслювати целюліт.
Тому на одну порцію кави - компенсація 3 порції води.
Достатньо буде і 30 хв тренування на день.
Регулярні тренування на все тіло, з акцентом на біцепс, стегна і сідниці будуть особливо дієвими в боротьбі з целюлітом.
Це допоможе покращити кровопостачання і відтік лімфи. Однак, лише тренувань буде замало.
Важливо рухатися протягом дня, в ідеалі - 1 0000 кроків на день.
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