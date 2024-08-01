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Тренер рассказала, передается ли целлюлит генетически и как от него эффективно избавиться

Может ли целлюлит быть генетическим (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

С целлюлитом сталкиваются около 80-90% женщин. Целлюлит не влияет на физическое здоровье, не причиняет дискомфорта или боли. Однако, он заметен на ногах, животе или ягодицах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера и врача Ульяны Вернер.

Может ли целлюлит быть генетическим

Вокруг целлюлита возникло немало мифов, в которые до сих пор многие верят.

По словам тренера, целлюлит не передается генетически, это миф, возникший давно и есть неправдой.

Однако, прием комбинированных оральных контрацептивов (КОК) может провоцировать появление целлюлита.

В борьбе с целлюлитом действенными будут специальные МФР ролики.

Многие считают, что во время похудения целлюлит полностью исчезнет, но это не так. Эксперт отметил, что даже при полном исключении сладких и молочных продуктов такая проблема не исчезнет.

Также к причинам возникновения целлюлита относится:

  • колебания гормонов. К накоплению жировых отложений может приводить нарушение баланса эстрогена у женщин
  • возрастные изменения. С возрастом снижается уровень коллагена в коже, замедляется обмен веществ, кровообращение и лимфодренаж, а также происходит потеря мышечной массы, что способствует увеличению жировых клеток.
  • отсутствие физической активности приводит к задержке жидкости, увеличению окислительного стресса и замедленному поступлению кислорода в клетки кожи
  • злоупотребление алкоголем - он ускоряет выведение жидкости из организма и вызывает обезвоживание
  • курение - сужает сосуды и ухудшает кровообращение, приводя к недостаточному поступлению кислорода и питательных веществ в ткани, разрушает коллаген и эластин, влияет на соединительные ткани, а также повреждает клетки кожи
  • резкое изменение веса. Быстрый набор или сброс веса приводит к растяжению кожного покрова, изменению размера и объему жировых клеток

Как определить стадию целлюлита

В общем есть 4 стадии, которые включают:

  • 1 стадия - в расслабленном состоянии кожа гладкая, а при сжатии появляются морщинки.
  • 2 стадия - в расслабленном состоянии кожа гладкая, а при сжатии появляются морщинки и небольшие ямки
  • 3 стадия - когда глубокие ямки заметны без сжатия и напряжения кожи
  • 4 стадия - когда глубокие ямки заметны даже в расслабленном лежачем состоянии

"Целлюлит (гиноидная липодистрофия) 1 и 2 степени является нормой для женщин, более того - является признаком их физиологического здоровья", - говорится в сообщении.

Как уменьшить

Водный режим

Эксперт отметила, что не следует забывать выпивать в день хотя бы 30 мл жидкости на 1 кг веса.

В идеале, чтобы у 80% жидкости была чистая вода. К жидкости не относится кофе, потому что он имеет мочегонный эффект и будет только подчеркивать целлюлит.

Поэтому на одну порцию кофе - компенсация 3 порции воды.

Тренировка

Достаточно будет и 30 мин тренировки в день.

Регулярные тренировки на все тело, с акцентом на бицепс, бедра и ягодицы будут особенно действенными в борьбе с целлюлитом.

Это поможет улучшить кровоснабжение и отток лимфы. Однако только тренировок будет мало.

Важно двигаться в течение дня, в идеале - 1 0000 шагов в день.

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