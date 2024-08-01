Тренер рассказала, передается ли целлюлит генетически и как от него эффективно избавиться
С целлюлитом сталкиваются около 80-90% женщин. Целлюлит не влияет на физическое здоровье, не причиняет дискомфорта или боли. Однако, он заметен на ногах, животе или ягодицах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера и врача Ульяны Вернер.
Может ли целлюлит быть генетическим
Вокруг целлюлита возникло немало мифов, в которые до сих пор многие верят.
По словам тренера, целлюлит не передается генетически, это миф, возникший давно и есть неправдой.
Однако, прием комбинированных оральных контрацептивов (КОК) может провоцировать появление целлюлита.
В борьбе с целлюлитом действенными будут специальные МФР ролики.
Многие считают, что во время похудения целлюлит полностью исчезнет, но это не так. Эксперт отметил, что даже при полном исключении сладких и молочных продуктов такая проблема не исчезнет.
Также к причинам возникновения целлюлита относится:
- колебания гормонов. К накоплению жировых отложений может приводить нарушение баланса эстрогена у женщин
- возрастные изменения. С возрастом снижается уровень коллагена в коже, замедляется обмен веществ, кровообращение и лимфодренаж, а также происходит потеря мышечной массы, что способствует увеличению жировых клеток.
- отсутствие физической активности приводит к задержке жидкости, увеличению окислительного стресса и замедленному поступлению кислорода в клетки кожи
- злоупотребление алкоголем - он ускоряет выведение жидкости из организма и вызывает обезвоживание
- курение - сужает сосуды и ухудшает кровообращение, приводя к недостаточному поступлению кислорода и питательных веществ в ткани, разрушает коллаген и эластин, влияет на соединительные ткани, а также повреждает клетки кожи
- резкое изменение веса. Быстрый набор или сброс веса приводит к растяжению кожного покрова, изменению размера и объему жировых клеток
Как определить стадию целлюлита
В общем есть 4 стадии, которые включают:
- 1 стадия - в расслабленном состоянии кожа гладкая, а при сжатии появляются морщинки.
- 2 стадия - в расслабленном состоянии кожа гладкая, а при сжатии появляются морщинки и небольшие ямки
- 3 стадия - когда глубокие ямки заметны без сжатия и напряжения кожи
- 4 стадия - когда глубокие ямки заметны даже в расслабленном лежачем состоянии
"Целлюлит (гиноидная липодистрофия) 1 и 2 степени является нормой для женщин, более того - является признаком их физиологического здоровья", - говорится в сообщении.
Как уменьшить
Водный режим
Эксперт отметила, что не следует забывать выпивать в день хотя бы 30 мл жидкости на 1 кг веса.
В идеале, чтобы у 80% жидкости была чистая вода. К жидкости не относится кофе, потому что он имеет мочегонный эффект и будет только подчеркивать целлюлит.
Поэтому на одну порцию кофе - компенсация 3 порции воды.
Тренировка
Достаточно будет и 30 мин тренировки в день.
Регулярные тренировки на все тело, с акцентом на бицепс, бедра и ягодицы будут особенно действенными в борьбе с целлюлитом.
Это поможет улучшить кровоснабжение и отток лимфы. Однако только тренировок будет мало.
Важно двигаться в течение дня, в идеале - 1 0000 шагов в день.
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