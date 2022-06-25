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Тренер раскрыл главный секрет похудения, о котором хотят знать все

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Суббота 25 июня 2022 10:38
Тренер раскрыл главный секрет похудения, о котором хотят знать все Фото: Как не переедать (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Для комфортного похудения очень важно не перебирать вашу норму калорий, иначе ваш вес будет увеличиваться.

Тренер и эксперт по питанию Виктор Мандзяк раскрыл главный секрет, как же не переедать?

Если масса вашего тела каждый год увеличивается - это значит, что вы переедаете.

Как не переедать

Виктор сообщил, что к столу нужно садиться только тогда, когда вы действительно голодны. Суть в том, что когда человек голоден - ему будет вкусно все, даже то, что он не особо любит.

Итак, главное правило - начинайте трапезу с овощей, а потом приступайте к основным блюдам. Овощи и фрукты имеют небольшую калорийность, а насыщают прекрасно. Таким образом вы съедите намного меньше калорийной еды, ведь в начале насытитесь овощами.

"В сумме овощной салат и ваше блюдо, дадут вам меньше калорий, и вы не будете переедать за день", - поделился секретом эксперт.

Напомним, что ранее Виктор развенчал самый известный миф о том, что ребенок повзрослеет и "вытянется".

А до этого он рассказал, как разлюбить шоколад и полюбить капусту.

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