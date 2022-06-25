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Тренер розкрив головний секрет зхуднення, про який хочуть знати всі

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Субота 25 червня 2022 10:38
Тренер розкрив головний секрет зхуднення, про який хочуть знати всі Фото: як не переїдати (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Для комфортного схуднення дуже важливо не перебирати вашу норму калорій, інакше ваша вага буде збільшуватися.

Тренер і експерт з харчування Віктор Мандзяк розкрив головний секрет, як же не переїдати?

Якщо маса вашого тіла щороку збільшується - це означає, що ви переїдаєте.

Як не переїдати

Віктор повідомив, що до столу потрібно сідати тільки тоді, коли ви дійсно голодні. Суть в тому, що коли людина голодна - їй буде смачно все, навіть те, що вона не особливо любить.

Отже, головне правило - починайте трапезу з овочів, а потім приступайте до основних страв. Овочі та фрукти мають невелику калорійність, а насичують прекрасно. Таким чином ви з'їсте набагато менше калорійної їжі, адже на початку насититеся овочами.

"В сумі овочевий салат і ваше блюдо, дадуть вам менше калорій, і ви не будете переїдати за день", - поділився секретом експерт.

Нагадаємо, що раніше Віктор розвінчав найвідоміший міф про те, що дитина подорослішає і "витягнеться".

А до цього він розповів, як розлюбити шоколад і полюбити капусту.

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