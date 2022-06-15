Как разлюбить шоколад и полюбить капусту? Тренер раскрыл секрет отказа от вредностей

Калорийные продукты всегда больше привлекают человека. Чем больше калорий в продукте - тем более он вкуснее. Но переизбыток такой пищи приводит к тому, что вы набираере вес.

Тренер Виктор Мандзяк рассказал, как сделать так, чтобы больше полюбить капусту, чем шоколад.

Почему мы больше любим калорийные продукты

Эксперт по питанию и похудению объяснил, что природа человека такова, что при голоде ему хочется съесть калорийную пищу. К примеру, шоколад в 19 раз калорийней, чем капуста.

"Наша любовь к калорийной пище – это генетика. Но генетика не всесильна. Как говорят ученые, генетика заряжает пистолет, а курок нажимает среда. Среда – это то, что мы делаем, как мы делаем, где мы делаем, когда мы делаем", - отметил Виктор.

Ученые провели исследование - они людям раздали шоколад, и просили одних есть его на сытый желудок, а других - на голодный. Через две недели произошли интересные изменения в поведении испытуемых.

У тех, кто ел шоколад голодными, усилилась тяга, любовь, жажда шоколада. Даже у тех, что к эксперименту были к нему безразличны. А у тех, кто ел шоколад сытыми, тяга к нему снизилась. Даже те, что им грезили, за две недели охладели этой вкусности.

Тренер объяснил, что когда мы едим шоколад, мозг всегда запоминает, что ему сделало приятно.

"Запоминает, а потом вынуждает повторить еще и еще. Так формируются все зависимости. Поэтому, если вы на голодный желудок постоянно потребляете калорийную, вкусную пищу, со временем это перерастет в своего рода зависимость. Вы полюбите эту пищу до глубины души", - рассказал эксперт.

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Для того чтобы полюбить еду, которая не очень для вас привычна - ешьте ее на голодный желудок. Калорийную пищу (шоколадки и прочее) ешьте только на сытый желудок, то есть после основного приема пищи и тогда мозг ее воспримет нейтрально и вы не будете набирать вес.