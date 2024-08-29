Тренер назвав шкідливі крупи, які варто уникати у раціоні

Які крупи не корисні

Крупи - одні з найдоступніших продуктів і точно не потрібно бути олігархом, щоб дозволити собі здорово харчуватись.

У крупах також є білки і мікроелементи, які знаходяться в оболонці і також там є волокна (клітковина) для мікрофлори нашого кишківника.

До недоліків круп відноситься індивідуальна непереносимість глютену, який міститься в пшениці, житі та ячменю.

До корисних круп не відносяться ніякі пластівці швидкого приготування - це харчове сміття, і в таких крупах немає нічого корисного, це чистий цукор.

Тренер назвав список не корисних круп: манна крупа, білий шліфований рис та кукурудзяна крупа.

"Ці каші насичують надовго, тому якщо ціль "напхатись" і це не часто, то можна і ці крупи споживати", - йдеться у повідомленні.

Як правильно готувати

Якщо неправильно готувати кашу, її легко можна зіпсувати, навіть найкориснішу.

Зокрема, якщо розварити крупу, то глікемічний індекс її буде вищий, тобто ми з повільного вуглеводу робимо крупу швидким. Старайтесь варити так, щоб кожна крупинка була ціла і трішечки недоварена, а не щоб розвалювалась.

Крупи містять в собі багато заліза, але якщо ви варите їх на молоці, яке містить у своєму складі кальцій, то цей кальцій нейтралізує залізо.

Можна покращити будь-яку кашу, якщо додати до неї білка, горіхів, ягід, овочів, насіння та масла.

ТОП корисних круп

Гречка і сочевиця не є зерновими культурами, але в цьому списку вони повинні бути.

По калорійності усі крупи схожі на рівні 350 ккал на 100 г (суха крупа). По вуглеводах крупи також схожі +- 70 г вуглеводів на 100 г сухої крупи.

З вмістом білків на першому міці буде сочевиця 25 г на 100 г, а на другому вівсянка 17 г білка.

Варто їсти сочевицю, вівсянку, гречку та не шліфований рис.

"Щодо рису, беріть не шліфований, бурий ще називають, він дорожчий, але корисний, бо користь вся саме в цій шкуринці знаходиться і мікроелементи і клітковина + він має нижчий глікемічний індекс", - додав тренер.