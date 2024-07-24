Тренер назвав продукти, які дешевші та корисніші за м'ясо

Існує думка, що в субпродуктах немає нічого корисного для організму. Однак, в порівнянні з м’ясом вміст білка в субпродуктах нижчий, але вміст мікронутрієнтів вищий.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера Юрія Попка.

Що належить до субпродуктів

Існує думка, що субпродукти шкідливі, оскільки можуть накопичувати небезпечні речовини в процесі вигодовування тварин та птиці, а також, що це продукти другого сорту.

В основному до субпродуктів належить - печінка, серце, шлуночки, язик та мозок.

"Якби вони були на стільки шкідливі, їх би не продавали", - написав тренер.

Якщо виробник годує худобу та птицю якісними кормами і не насичує в необмеженій кількості антибіотиками, то нічого поганого в них немає.

Також, якщо не їсти субпродукти щодня кілограмами, то нічого страшного у них немає.

Тренер розповів, що люди більше шкоди наносять своєму організму великою кількістю рафінованих продуктів. Холестерин не завдає шкоди, якщо його норма не перевищує в організмі. Лише на 10-15% раціон впливає на рівень холестерину в організмі.

"Якщо ви здорові і не харчуєтесь кожного дня лише субпродуктами, то це є прекрасна альтернатива мʼясу. Також вони дозволять урізноманітнити ваш раціон новими смачними стравами", - додав експерт.

Калорійність субпродуктів

Субпродукти містять таку кількість калорій:

печінка куряча - 120 ккал на 100 г, з них 20 г білка і 4 г жиру

печінка яловича - 130 ккал на 100 г, з них 19 г білка і 4 г жиру

курячі серця - 160 ккал на 100 г, з них 15 г білка на 100 г і 10 г жиру

курячі шлунки - 110 ккал на 100 г, з них 18 г білка і 4 г жиру

Такі субпродукти, як мізки свинні та яловичі, або язик містять 17-22 г білка на 100 г сирого продукту. Однак, вони доволі жирні - 19 г жиру на 100 г, тому ті, хто слідкує за фігурою, слід обирати білкові продукти не більше 5% жирності.

Для схуднення норма 1,5 г білка на кілограм актуальної ваги, а жирів 0,7 г на кг.

Додамо, що субпродукти псуються набагато швидше, ніж звичайне м'ясо, тому питання свіжості при покупці має першорядне значення.

Твердження, що субпродукти містять "накопичені продукти обміну" - міф. Промиті субпродукти не містять нічого шкідливого. Те ж саме стосується і важких металів.

Найбільш значущий і популярний субпродукт - печінка. Це цінний, легкозасвоюваний білок, багато вітамінів групи B, і жиророзчинних A, D, E, органічний фосфор і багато біологічно доступного заліза. Важливий продукт в дієтах при дерматологічних захворюваннях і анеміях.