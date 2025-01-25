Тренер назвав основну причину смертності і інвалідності українців

Ожиріння стало однією з головних причин інвалідності та смертності у світі, перетворившись на епідемію 21 століття. Це не просто питання естетики чи самовпевненості - це складне хронічне захворювання, яке впливає на якість та тривалість життя.

Чому воно таке небезпечне, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Юрія Попка в Facebook.

Що таке ожиріння?

Ожиріння - це не просто надмірна вага, а стан, який безпосередньо шкодить здоров’ю. Надмірна кількість жиру, особливо навколо черевної порожнини та внутрішніх органів, підвищує ризик серцево-судинних захворювань, діабету, онкології та інших серйозних проблем.

За статистикою, 60% українців мають зайву вагу, а 25% - ожиріння. Це означає, що кожен четвертий українець має серйозні ризики для здоров’я. І якщо тенденція не зміниться, ситуація лише погіршиться.

Основні причини епідемії ожиріння

Харчові звички та маркетинг

Сучасні продукти стають дедалі калорійнішими, а завдяки маркетинговим кампаніям ми купуємо те, що часто навіть не потрібне. Реклама формує емоційний зв’язок із їжею, змушуючи нас споживати зайве. Приклад - напої, які продають під гаслом святкових настроїв чи дитячих спогадів.

Низький рівень фізичної активності

Як проходило дитинство кілька десятиліть тому? Діти проводили більшість часу на вулиці, граючись і рухаючись. Сьогодні ж як діти, так і дорослі ведуть малорухливий спосіб життя, годинами сидячи перед екранами телефонів, комп’ютерів чи телевізорів.

Доступність висококалорійної їжі

Сучасні смаколики містять величезну кількість калорій і коштують недорого. Це створює ситуацію, коли доступ до надмірно калорійної їжі є простішим, ніж до якісних продуктів.

Наслідки ожиріння: тривожна статистика

До 2030 року кількість дітей із ожирінням у світі зросте на 60%, досягнувши 250 мільйонів.

До 2035 року 2 мільярди людей, або кожен четвертий житель планети, матимуть ожиріння.

В Україні проблема ще не набула катастрофічних масштабів, але це лише питання часу.

Яка профілактика ожиріння?

Свідоме харчування

Перегляньте свій раціон: віддавайте перевагу свіжим овочам, фруктам, нежирним білкам і обмежуйте вживання оброблених продуктів.

Фізична активність

Рух - це життя. Навіть 30 хвилин ходьби щодня знижують ризик розвитку ожиріння та супутніх захворювань.

Обмеження впливу реклами

Не піддавайтеся маніпуляціям маркетологів, які пропонують «необхідні» смаколики.

Просвіта та підтримка

Розпочніть із себе, але не забувайте підтримувати й мотивувати інших, зокрема дітей. Важливо створювати середовище, де здорові звички стануть нормою.

Ожиріння - це не вирок, а виклик. Від кожного з нас залежить, чи станемо ми частиною цієї статистики, чи будемо жити здоровим та повноцінним життям.