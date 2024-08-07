Тренер назвала найкращий час для прогулянок, щоб зменшити накопичення жиру в тілі

Як скинути жир животі

Ходьба - це забута форма вправ, яка може допомогти збільшити витривалість, спалити калорії та зміцнити здоров’я серця.

Персональний тренер Федеріка Джанні розповіла, що для початку 15-20 хвилин прогулянок тричі на тиждень достатньо, щоб почати покращувати своє тіло.

"Якщо у вас є стійкий абдомінальний жир, особливо якщо вам за 40 років, то ходьба може допомогти зменшити та сприяти підвищенню чутливості до інсуліну та зниженню ризику діабету 2 типу", - розповіла вона.

Потім потрібно поступово збільшувати прогулянки та проходити до 10 000 кроків на день.

Прогулянка після їжі також є хорошим варіантом, оскільки це допоможе знизити рівень цукру в крові та інсуліну, що може зменшити накопичення жиру.

Якщо вам важко знайти час для однієї довгої прогулянки, ви можете робити дві або три коротші прогулянки щодня.

Переваги ходьби для здоров'я

Експерт зазначила, що окрім того, що фізична активність допомагає схуднути, вона приносить ще й багато переваг для здоров’я.

Зокрема, ті, хто регулярно займається спортом, мають менший ризик розвитку серцевих захворювань, діабету 2 типу, інсульту та деяких видів раку, включаючи рак кишківника.

Фізична активність також може покращити самооцінку, настрій, якість сну, енергію та зменшити стрес, депресію, деменцію та хвороби Альцгеймера.

Також ходьба може підвищити імунну функцію, допомогти з болем у суглобах і навіть знизити ризик розвитку раку молочної залози.

Ходіння пішки впливає на багато факторів ризику: