Тренер назвала лучшее время для прогулок, чтобы снизить накопление жира в теле

Как сбросить жир животе

Ходьба - это забытая форма упражнений, которая может помочь увеличить выносливость, сжечь калории и укрепить здоровье сердца.

Персональный тренер Федерика Джанни рассказала, что для начала 15-20 минут прогулок трижды в неделю достаточно, чтобы начать улучшать свое тело.

"Если у вас есть стойкий абдоминальный жир, особенно если вам за 40 лет, то ходьба может помочь снизить и способствовать повышению чувствительности к инсулину и снижению риска диабета 2 типа", - рассказала она.

Затем следует постепенно увеличивать прогулки и проходить до 10 000 шагов в день.

Прогулка после еды также является хорошим вариантом, поскольку это поможет снизить уровень сахара в крови и инсулина, что может снизить накопление жира.

Если вам трудно найти время для одной длинной прогулки, вы можете совершать две или три более короткие прогулки каждый день.

Преимущества ходьбы для здоровья

Эксперт отметила, что кроме того, что физическая активность помогает похудеть, она приносит много преимуществ для здоровья.

В частности, те, кто регулярно занимается спортом, имеют меньший риск развития сердечных заболеваний, диабета 2 типа, инсульта и некоторых видов рака, включая рак кишечника.

Физическая активность также может улучшить самооценку, настроение, качество сна, энергию и снизить стресс, депрессию, деменцию и болезни Альцгеймера.

Также ходьба может повысить иммунную функцию, помочь с болями в суставах и даже снизить риск развития рака молочной железы.

Хождение пешком влияет на многие факторы риска: