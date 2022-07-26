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Тренер назвал 5 секретов, которые точно помогут вам похудеть

Коллаж РБК-Украина: Тренер назвал 5 секретов, которые точно помогут вам похудеть
Автор: Светлана Мащенко

Если вы все еще надеетесь похудеть на диване с кусочком пирога, вы точно обманываете себя. Сбросить вес, получить привлекательные формы - это настоящий путь, он непростой, и именно поэтому увлекательный. Ведь вы как создатель и скульптор сами для себя.

Лайфхаками похудения поделился фитнес-тренер, нутрициолог Виктор Мандзяк, который постоянно помогает украинцам становиться лучше.

В супермаркет только сытым!

Когда вы заходите в продуктовый, а желудочный сок ведет вас к кондитерскому отделу, это точно неверный путь.

Поэтому помните: поели - потом в супермаркет.

Не держите дома ничего лишнего из еды

У каждого есть "порог срыва", нарушая который многие думают "горит сарай, гори и хата".

Именно поэтому не стоит держать в морозильнике килограммовое мороженое. Приспичило аж не могу - купили пачку, съели и худеем дальше.

Застолье начинайте с некалорийной пищи

Если сели за пышный стол, заполните желудок овощами, грибами, здоровыми гарнирами, нежирным мясом.

Таким образом места для высококалорийных вкусностей уже не останется.

Правило "пяти минут"

Часто нам трудно заставить себя тренироваться, поэтому надо заставить себя "запустить двигатель", а дальше уже "по накатанной".

Первые пять минут организм прорабатывается. Это так и называется "эффект проработки". Перетерпите первые 5 минут, а дальше адреналин все сделает за вас. Важно начать не вяло, через не хочу, а именно энергично.

Меряйтесь и взвешивайтесь

Если слетают брюки, это - хороший индикатор. Но цифры объективнее. Нарисуйте график, каждые две недели вносите туда новые данные. Это будет вас мотивировать и станет движущей силой.

Ранее мы писали про точное время завтрака, которое поможет вам похудеть.

Также эксперты рассказали, как правильно дышать во время тренировки.

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