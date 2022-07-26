Тренер назвав 5 секретів, які точно допоможуть вам схуднути

В супермаркет тільки ситим!

Коли ви заходите в продуктовий, а шлунковий сік веде вас до кондитерського відділу, це точно невірний шлях.

Тому пам'ятайте: поїли - потім в супермаркет.

Не тримайте вдома нічого зайвого з їжі

У кожного є "поріг зриву", порушуючи який багато хто думає "горить сарай, гори і хата".

Саме тому не варто тримати в морозильнику кілограмове морозиво. Закортіло аж не можу - купили пачку, з'їли і худнемо далі.

Застілля починайте з некалорійної їжі

Якщо сіли за пишний стіл, заповніть шлунок овочами, грибами, здоровими гарнірами, нежирним м'ясом.

Таким чином місця для висококалорійних смаколиків вже не зостанеться.

Правило "п'яти хвилин"

Часто нам важко змусити себе тренуватись, тому треба змусити себе "запустити двигун", а далі вже "по накатаній".

Перші п'ять хвилин організм впрацьовується. Це так і називається "ефект впрацювання". Перетерпіть перші 5 хвилин, а далі адреналін все зробить за вас. Важливо почати не в'яло, через не хочу, а саме енергійно.

Міряйтесь та зважуйтесь

Якщо злітають штани, це - хороший індикатор. Але цифри об'єктивніші. Намалюйте графік, кожні два тижні вносьте туди нові дані. Це вас мотивуватиме і стане рушійною силою.