Тренер назвала 4 ефективні вправи, які допоможуть позбутися болю в попереку (відео)

Можливі причини болю у попереку

Дискомфорт, поколювання та біль у нижній частині спини можуть бути спричинені травмами, запаленнями, а також системними та хронічними патологіями.

Загалом, виділяють такі можливі причини болю в попереку:

переохолодження чи перегрів

інтенсивні фізичні навантаження

різкі повороти чи нахили

носіння важких предметів

неправильна постава та сутулість

м'язові спазми та напруга

захворювання опорно-рухового апарату

травми хребта або нижніх кінцівок

патології сечовидільної системи

гінекологічні захворювання

хвороби сполучної тканини

вроджені патології

інфекції та запалення в організмі

Які вправи полегшать біль

Вправа 1

Для такої вправи ляжте рівно, щоб лопатки торкались підлоги. При цьому ноги поверніть на бік. Коліно верхньої ноги дотягніть до живота.

Зробіть по 4 повтори на кожну сторону.

Вправа для усунення болю у попереку (фото: кадр з відео)

Вправа 2

Тренер розповіла, що потрібно округлити грудну клітку та зробити видих. На прогині зробити вдих.

Потрібно виконати 10 таких повторень.

Вправа для усунення болю у попереку (фото: кадр з відео)

Вправа 3

Ця вправа схожа до попередньої, але потрібно додати лише незначні ніби присідання сідницями на ноги.

А далі виконувати згинання як в попередній вправі.

Вправа для усунення болю у попереку (фото: кадр з відео)

Вправа 4

Потрібно руками немов дотягнутись в далечінь. Таким чином розтягувати хребет спини.

Необхідно виконати 4 повтори на кожну торону.

Вправа для усунення болю у попереку (фото: кадр з відео)