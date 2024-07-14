Тренер назвала 4 ефективні вправи, які допоможуть позбутися болю в попереку (відео)

Біль у спині та попереку може мати різну локалізацію та інтенсивність. Залежно від причини, біль у попереку може посилюватися під час різних тяжких фізичних навантажень. Існують вправи, які допоможуть полегшити біль.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку лікаря та тренера Уляни Вернер.
Дискомфорт, поколювання та біль у нижній частині спини можуть бути спричинені травмами, запаленнями, а також системними та хронічними патологіями.
Загалом, виділяють такі можливі причини болю в попереку:
Для такої вправи ляжте рівно, щоб лопатки торкались підлоги. При цьому ноги поверніть на бік. Коліно верхньої ноги дотягніть до живота.
Зробіть по 4 повтори на кожну сторону.
Тренер розповіла, що потрібно округлити грудну клітку та зробити видих. На прогині зробити вдих.
Потрібно виконати 10 таких повторень.
Ця вправа схожа до попередньої, але потрібно додати лише незначні ніби присідання сідницями на ноги.
А далі виконувати згинання як в попередній вправі.
Потрібно руками немов дотягнутись в далечінь. Таким чином розтягувати хребет спини.
Необхідно виконати 4 повтори на кожну торону.
Вправа для усунення болю у попереку (фото: кадр з відео)
Раніше ми повідомляли, які види спорту не варто обирати тим, хто має проблеми зі спиною.
Також ми писали, які види сумок шкодять спині.