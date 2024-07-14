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Тренер назвала 4 ефективні вправи, які допоможуть позбутися болю в попереку (відео)

Які вправи допоможуть уникнути болю у попереку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Біль у спині та попереку може мати різну локалізацію та інтенсивність. Залежно від причини, біль у попереку може посилюватися під час різних тяжких фізичних навантажень. Існують вправи, які допоможуть полегшити біль.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку лікаря та тренера Уляни Вернер.

Можливі причини болю у попереку

Дискомфорт, поколювання та біль у нижній частині спини можуть бути спричинені травмами, запаленнями, а також системними та хронічними патологіями.

Загалом, виділяють такі можливі причини болю в попереку:

  • переохолодження чи перегрів
  • інтенсивні фізичні навантаження
  • різкі повороти чи нахили
  • носіння важких предметів
  • неправильна постава та сутулість
  • м'язові спазми та напруга
  • захворювання опорно-рухового апарату
  • травми хребта або нижніх кінцівок
  • патології сечовидільної системи 
  • гінекологічні захворювання 
  • хвороби сполучної тканини 
  • вроджені патології 
  • інфекції та запалення в організмі

Які вправи полегшать біль

Вправа 1

Для такої вправи ляжте рівно, щоб лопатки торкались підлоги. При цьому ноги поверніть на бік. Коліно верхньої ноги дотягніть до живота. 

Зробіть по 4 повтори на кожну сторону.

Вправа для усунення болю у попереку (фото: кадр з відео)

Вправа 2

Тренер розповіла, що потрібно округлити грудну клітку та зробити видих. На прогині зробити вдих.

Потрібно виконати 10 таких повторень.

Вправа для усунення болю у попереку (фото: кадр з відео)

Вправа 3

Ця вправа схожа до попередньої, але потрібно додати лише незначні ніби присідання сідницями на ноги.

А далі виконувати згинання як в попередній вправі.

Вправа для усунення болю у попереку (фото: кадр з відео)

Вправа 4

Потрібно руками немов дотягнутись в далечінь. Таким чином розтягувати хребет спини.

Необхідно виконати 4 повтори на кожну торону.

Вправа для усунення болю у попереку (фото: кадр з відео)

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