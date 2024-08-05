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Тренер Мандзяк пояснив, як правильно розрахувати "нормальну" вагу

Фото: Як розрахувати ідеальну вагу (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Чимало людей, які худнуть, воліють знати, яка ж вага вважається нормальною для людини.

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Скільки "нормально" важити

За словами тренера, нема ніякої норми нормальної ваги людини.

"Ми всі різні. В когось від природи тіло мускулисте і він може важити досить таки багато, не маючи ризиків для здоров'я", - сказав Віктор.

Експерт повідомив, що має значення не маса тіла, а кількість жиру в організмі, а точніше його локалізація. Важливо, щоб жир не накопичувався в животі. Це можна легко заміряти сантиметровою стрічкою.

В чоловіка, наприклад, талія не повинна бути більшою, ніж половина зросту. У жінок - так само.

"У чоловіка не більше, ніж 93 сантиметри в обхваті талії, а для жінки не більше, ніж 80 сантиметрів", - повідомив Мандзяк.

За його словами, ви можете важити 55 кілограмів, але у вас може бути підвищення ризиків для здоров'я, шляхом чималої кількості  жиру в організмі.

Віктор сказав, що тонкі ручки та ніжки та круглий живіт - це фенотип людини 21 століття.

Нагадаємо, що дієтолог назвав просту звичку, яка змушує вас переїдати та гладшати дуже швидко.

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