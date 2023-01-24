Тренер Аніта Луценко пояснила, чому деякі люди їдять все і не товстіють

Періодично кожен із нас стикається із ситуацією, коли у компанії друзів хтось їсть багато і при цьому не товстіє. Проте не спішіть заздрити, іноді це вказує не на швидкий обмін речовин в організмі, а про певні серйозні порушення.
Про те, чому деякі люди їдять багато і при цьому залишаються худими, розповіла фітнес-тренер Аніта Луценко на своїй сторінці в Instagram.
"Досить часто я чую, що людина не в силах протистояти їжі і через те, що бачила людей, що їли багато при ній і вони худі, вона не бачить сенсу харчуватись нормально і тренуватись, бо явно можна інакше. Давайте знімемо магічність цього дійства", - розповідає тренерка.
За словами Луценко, енергія (жир) не може з’являтись нізвідки. Наше тіло влаштовано так, що кількість калорій, які в нас потрапили, якщо менша ніж ті, які організм витратив на своє існування: дихання, рух крові, роботу мозку, м’язів - то ми худнемо! Якщо зайшло більше (і не важливо з моркви чи з білку чи з торту) - ми запасаємо енергію у вигляді жиру.
Чому людина може їсти багато, але при цьому залишається худа:
"Тож висновок. Не дивіться на когось. Ви ніколи не знаєте чи не знаходиться людина в процесі розлучення і через те худне. Чи є якісь обставини, що змушують її не розповідати, що вона переживає тяжкий стрес. Нормальний режим харчування, більш менш збалансоване харчування дають змогу бути здоровим і струнким. Не шукайте магії там, де її немає", - наголошує Луценко.
За її словами, є ще один важливий момент: щоб бути струнким (в нормі зросту і ваги) не є обов’язковим обмежувати себе в продуктах що зазвичай в голові більшості відносяться до "заборонених" для стрункості. Будь-яка їжа, що не поглинається відрами - нормальна!
"Немає чогось від чого ти пухнеш, а від цього худнеш. Важливий баланс. Тож іноді люди можуть сприймати досить "здивовано", що струнка людина просто нормально харчується, не маючи табу на деякі "некорисні" продукти", - говорить тренер.
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