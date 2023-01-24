Тренер Анита Луценко объяснила, почему некоторые люди едят все и не толстеют

Почему некоторые люди едят все и не толстеют

"Довольно часто я слышу, что человек не в силах противостоять пище потому, что видел людей, которые ели много и они худые, и он не видит смысла питаться нормально и тренироваться, потому что явно можно иначе. Давайте снимем магичность этого действа" , - рассказывает тренер.

По словам Луценко, энергия (жир) не может появляться ниоткуда. Наше тело устроено так, что количество попавших в нас калорий, если меньше тех, которые организм потратил на свое существование: дыхание, движение крови, работу мозга, мышц - то мы худеем! Если зашло больше (и не важно из моркови или белка или торта) - мы запасаем энергию в виде жира.

Почему человек может есть много, но при этом остается худой:

уровень его стресса очень велик и он как будто все время на беговой дорожке - с высоким пульсом, адреналином, давлением. Постоянный страх, стресс. Вы действительно можете не знать, что вашей подруге изменяет муж или есть другие проблемы в жизни.

болезнь щитовидки - гипертериоз.

человек при вас ест большое количество чего-то - это не значит, что все остальное время он делает то же самое.

булимия - ест много, затем путем рвоты избавляется, иногда просто выходя в туалет на несколько минут.

человек может иметь какой-то свой режим питания: типа 1 день ест, 2 дня голодает.

поверьте, люди часто едят не так, как говорят. Например, полные люди часто не едят при ком-то, но наедаются наедине.

"Так что вывод. Не смотрите на кого-то. Вы никогда не знаете, не находится ли человек в процессе развода и потому худеет. Есть ли какие-то обстоятельства, заставляющие его не рассказывать, что он переживает тяжелый стресс. Нормальный режим питания, более или менее сбалансированное питание позволяют быть здоровым и стройным. Не ищите магии там, где ее нет", - отмечает Луценко.

По ее словам, есть еще один важный момент: чтобы быть стройным (в норме роста и веса) не обязательно ограничивать себя в продуктах, обычно в голове большинства относящихся к "запрещенным" для стройности. Любая не поглощаемая ведрами пища - нормальная!

"Нет чего-то от чего ты пухнешь, а от этого худеешь. Важный баланс. Поэтому иногда люди могут воспринимать довольно "удивленно", что стройный человек просто нормально питается, не имея табу на некоторые "неполезные" продукты", - говорит Луценко.