Тренер Аніта Луценко показала, як за допомогою вправ позбутись сутулості і покращити поставу

Чим небезпечна сутулість

"Сутулість - це проблема нашої сучасності, бо в основному ми звикли сидіти скрутившись. Якщо ми хоч три дні сидимо у такому положенні, наші грудні м'язи скорочуються. І від цього, до речі, псується форма грудей. А м'язи на спині розтягуються, вони не активізуються та не звикають нас тримати у правильному положенні", - пояснює Луценко.

Через неправильне положення спини, людина також неправильно тримає шию. Це створює перешкоди для нормального току крові. Через це виникає головний біль, роздратованість, порушення сну.

"Крім того, коли ми сутулимося, у нас ще й "вивалюється" живіт і через це провисає тазове дно. І все це пов'язано із диханням, бо коли ми сутулі - ми дихаємо поверхнево. Також від діафрагми, правильного дихання залежить нетримання сечі і положення тазового дна. Тому це все дуже добре можна виправити за допомогою вправ для постави", - говорить тренер.

Як покращити поставу за допомогою вправ

"Розправляємо плечі, витягуємо шию і таким чином тримаємо поставу. Уявіть, що у вас довгі сережки, які не мають торкатися плеча, тому постійно тягніть шию. Плечі треба опустити і важливо їх не затискати назад, бо потім почне боліти між лопатками. Плечі треба розслаблено "розтягнути" в сторони і вниз", - радить Луценко.

Також тренер зазначає, що достатньо виконувати спеціальні вправи протягом 15 хвилин щодня і це покращить поставу.