Трендові кольори для кухні: 5 наймодніших рішень

У сучасному дизайні кухні кольори відіграють важливу роль, адже саме вони формують настрій простору, підкреслюють стиль і додають індивідуальності. У 2024-2025 роках головні тенденції базуються на поєднанні природності, гармонії та функціональності.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Kupistul.ua розповідає про п’ять наймодніших кольорових рішень, які допоможуть вашій кухні стати сучасною та стильною.
Нейтральні кольори залишаються лідерами у створенні стильного та затишного кухонного інтер’єру. Їх головна перевага - універсальність та здатність гармонійно доповнювати інші елементи декору. Найпопулярніші відтінки:
Ці кольори візуально збільшують простір і додають тепла, створюючи комфортну атмосферу. Нейтральні відтінки легко комбінуються з яскравими акцентами, як-от кольоровий текстиль або посуд. Особливо ефектно вони виглядають у поєднанні з дерев’яними поверхнями чи кам’яними елементами.
Зелена палітра - це символ екологічності, свіжості та спокою, які так потрібні у сучасному ритмі життя. Найактуальніші зелені кольори:
Ці відтінки чудово поєднуються з дерев’яними текстурами та металевими деталями, такими як латунь або золото. Зелені тони додають кухні природного шарму та створюють відчуття гармонії. Живі рослини стануть ідеальним доповненням до інтер’єру в зеленій палітрі.
Сині відтінки - це завжди про стиль і витонченість, особливо коли йдеться про кухню. Найпопулярніші варіанти:
Сині кольори ідеально підходять для фасадів шаф, акцентних стін чи кухонних островів. Вони чудово поєднуються з білим і сірим, створюючи ефектний контраст. Темно-синій додає розкоші інтер’єру у класичному чи арт-деко стилі, тоді як світліші відтінки підходять для скандинавських кухонь, які потребують легкості.
Теплі відтінки, натхненні природними матеріалами, стають трендом сезону. Найпопулярніші кольори:
Ці кольори створюють атмосферу затишку та природної гармонії, особливо у поєднанні з деревом чи текстилем у стилі бохо. Вони підходять як для оформлення стін, так і для акцентних елементів - декоративного посуду чи текстилю. Теракота ідеально доповнює кухні у стилі рустик або еклектика, де важливі натуральність і розслабленість.
Чорно-біла кухня завжди виглядає стильно, але у 2024-2025 роках акцент робиться на матових текстурах. Основні відтінки:
Матові поверхні додають кухні сучасності, а комбінація чорного з текстурами дерева чи каменю пом’якшує строгість монохромного інтер’єру. Таке рішення чудово підходить для кухонь у стилі мінімалізм чи лофт, додаючи їм виразності та характеру. Металічні елементи, наприклад фурнітура чи світильники, завершують образ і роблять його динамічним.