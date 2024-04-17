Тренд сучасності. Токсичний оптимізм по-українськи: як ми знищуємо одне одного морально

Почуття та емоції в українців зараз загострені більше, ніж будь-коли. І це призводить до токсичного оптимізму, яким ми травимо або себе самих, або людей, що нас оточують. І як наслідок - тривожний розлад та купа інших психологічних проблем.

Що таке токсичний оптимізм по-українськи та як робити не варто, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на невролога та психотерапевта Ганну Чередниченко в Instagram.

Що таке токсичний оптимізм

Як пояснює фахівець, токсичний оптимізм стосовно себе - це спроба приховати реальні емоції, відчуття та проблеми під хибною демонстрацією, що все ок.

Але правда в тому, що ці проблеми потім все одно підіймаються на поверхню, як м'ячики для настільного тенісу, якщо спробувати втримати їх під водою.

Результат: тривожний розлад та купа психологічних проблем.

Токсичний оптимізм стосовно інших - це знецінення емоцій, заборона на прожиття горя. Це викликає почуття провини та сорому, а результатом можуть бути компульсивне переїдання, не прожиття емоцій - посттравматичний стресовий розлад.

"Якщо хтось каже вам, що ваша біда не біда, або надає непрошені поради, кажіть відверто, що це вас ображає, і ви не просили порад. Ви завжди можете сказати, яка саме підтримка вам зараз треба. Інші не мають здогадуватися, вони не екстрасенси. Ви маєте право на свої відчуття, емоції та слова підтримки від самого себе", - підкреслює Чередниченко.

Яких фраз варто уникати

Знецінення почуттів:

Не скаржся, комусь ще гірше

Головне, що всі живі

Знайшла, через що лити сльози

Заборона на прожиття болю:

Сльозами горю не допоможеш, сприймай все з посмішкою

Ти маєш радіти тому, що є зараз, а не було колись

Нічого, ще все буде

Викликання почуття провини:

Тобі легше, ти за кордоном

У вас же не стріляють

Ти ж не дитина, давай, зберись!

Підміна реальних обставин ілюзією:

Та все буде добре!

"Цінуйте свої почуття та почуття інших. У важкій ситуації звертайтеся до спеціаліста", - радить лікар.