Тренд современности. Токсический оптимизм по-украински: как мы уничтожаем друг друга морально

Чувства и эмоции у украинцев сейчас обострены больше, чем когда-либо. И это приводит к токсическому оптимизму, которым мы травим или себя самих, или окружающих нас людей. И как следствие – тревожное расстройство и куча других психологических проблем.

Что такое токсический оптимизм по-украински и как делать не стоит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на невролога и психотерапевта Анну Чередниченко в Instagram.

Что такое токсический оптимизм

Как объясняет специалист, токсический оптимизм по отношению к себе - это попытка скрыть реальные эмоции, ощущения и проблемы под ложной демонстрацией, что все ок.

Но правда в том, что эти проблемы потом все равно поднимаются на поверхность как мячики для настольного тенниса, если попытаться удержать их под водой.

Результат: тревожное расстройство и куча психологических проблем.

Токсический оптимизм по отношению к другим - это обесценивание эмоций, запрет на жизнь горя. Это вызывает чувство вины и стыда, а результатом могут быть компульсивное переедание, не проживание эмоций - посттравматическое стрессовое расстройство.

"Если кто-то говорит вам, что ваша беда не беда, или дает непрошеные советы, говорите откровенно, что это вас оскорбляет, и вы не просили советов. Вы всегда можете сказать, какая именно поддержка вам сейчас нужна. Другие не должны догадываться, они не экстрасенсы. У вас есть право на свои ощущения, эмоции и слова поддержки от самого себя", - подчеркивает Чередниченко.

Каких фраз следует избегать

Обесценивание чувств:

Не жалуйся, кому-то еще хуже

Главное, что все живы

Нашла, из-за чего лить слезы

Запрет на жизнь боли:

Слезами горю не поможешь, воспринимай все с улыбкой

Ты должна радоваться тому, что есть сейчас, а не было когда-то

Ничего, еще все будет

Внушение чувства вины:

Тебе легче, ты за границей

У вас же не стреляют

Ты ведь не ребенок, давай, соберись!

Подмена реальных обстоятельств иллюзией:

Да все будет хорошо!

"Цените свои чувства и чувства других. В тяжелой ситуации обращайтесь к специалисту", – советует врач.