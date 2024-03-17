Тренд 2024: як вибрати леопардовий принт, щоб створити модний образ, а не "базарний"

Цього року тваринні принти знову у моді й головний тренд - леопардовий. Він здатний зробити ваш образ вишуканим та стильним, але якщо невдало його підберете, то ризикуєте мати "базарний" вигляд.
Про те, як правильно вибрати леопардовий принт, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію стиліста Олени Шевченко в Instagram.
"Леопардовий принт у нас тренд року, але з ним дуже легко перетворити свій образ на застарілий та "базарний". Тому розкажу як правильно підібрати собі леопардовий принт так, щоб актуальність його була поза часом", - пише стилістка.
Шевченко пояснює, як вибрати леопардовий принт для одягу, що знаходиться біля портретної зони, тобто для суконь, піджаків, футболок, блуз і т. д.
"Бо все, що в зоні обличчя, має відповідати вашим пропорціям та колористиці. А ось з взуттям, сумками та штанами в леопарді можна гратися, як вам заманеться", - говорить стилістка.
"Чим соковитіші ваші форми, тим більший розмір принту вам потрібен, тільки без фанатизму. Та й загалом - дуже дрібний леопардовий принт виглядає рябим та простуватим. Він дає той самий ефект "базарності", - каже експертка.
"Густота - дуже насичений принт викликає як мінімум бажання відвернутись. "В очах рябить" - це саме про густі дрібні принти. Тому між деталями принту повинна бути відстань. Так принт буде благородніше виглядати та відповідати актуальним запитам стилістики. Середній, негустий леопардовий принт - поза часом. Він актуальний буквально завжди, тому сміливо можна придбати таку сукню і носити її поки не набридне", - радить Шевченко.
"Колір - тут треба визначити з температурою та тьмяністю. Якщо шкіра у вас виразно холодних відтінків, тоді ваш принт - чорно-білий, якщо у вас шкіра тепла або засмагла - гарно вам підійдуть руді та коричневі варіанти леопардових принтів. Панянкам з вогняним кольором волосся треба звертати увагу на коричневі варіації. Одразу скажу, що для всіх інших краще орієнтуватись на шкіру", - пояснює стилістка.
"Якщо у вас темна колористика, наприклад засмагла шкіра, темне волосся та очі - вам можна вибирати темніші варіанти леопардового принту. Якщо ви пані світла, то і принт краще брати світлий. Дотримуючись цих простих правил, ви отримаєте в гардероб річ, яка буде поза часом та одночасно абсолютно трендовою. Яскравою та класичною одночасно", - каже Шевченко.
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