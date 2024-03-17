Тренд 2024: как выбрать леопардовый принт, чтобы создать модный образ, а не "базарный"

Как правильно выбрать одежду с леопардовым принтом

"Леопардовый принт у нас тренд года, но с ним очень легко превратить свой образ в устаревший и "базарный". Поэтому расскажу как правильно подобрать себе леопардовый принт так, чтобы актуальность его была вне времени", - пишет стилистка.

Шевченко объясняет, как выбрать леопардовый принт для одежды, находящейся возле портретной зоны, то есть для платьев, пиджаков, футболок, блуз и т. д.

"Ведь, что в зоне лица, должно соответствовать вашим пропорциям и колористике. А вот с обувью, сумками и брюками в леопарде можно играть, как вам вздумается", - говорит стилистка.

Каким должен быть размер принта

"Чем сочнее ваши формы, тем больший размер принта вам нужен, только без фанатизма. Да и в общем - очень мелкий леопардовый принт выглядит рябым и простоватым. Он дает тот же эффект "базарности", - говорит эксперт.

Каким должен быть размер леопардового принта (фото: Instagram/purpur.stylist)

Какая должна быть густота принта

"Густота - очень насыщенный принт вызывает как минимум желание отвлечься. "В глазах рябит" - это именно о густых мелких принтах. Поэтому между деталями принта должно быть расстояние. Так принт будет благороднее выглядеть и соответствовать актуальным запросам стилистики. Средний, негустой леопардовый принт - вне времени. Он актуален буквально всегда, поэтому смело можно приобрести такое платье и носить его пока не надоест", - советует Шевченко.

Как выбрать правильный леопардовый принт (фото: Instagram/purpur.stylist)

Как правильно выбрать цвет

"Цвет - здесь нужно определиться с температурой и тусклостью. Если кожа у вас отчетливо холодных оттенков, тогда ваш принт - черно-белый, если у вас кожа теплая или загорелая - хорошо вам подойдут рыжие и коричневые варианты леопардовых принтов. Девушкам с огненным цветом волос надо обращать внимание на коричневые вариации. Сразу скажу, что для всех остальных лучше ориентироваться на кожу", - объясняет стилистка.

Как подобрать леопардовый принт под свой типаж (фото: Instagram/purpur.stylist)

Насколько тусклым должен быть принт

"Если у вас темная колористика, например загорелая кожа, темные волосы и глаза - вам можно выбирать более темные варианты леопардового принта. Если вы дама светлая, то и принт лучше брать светлее. Соблюдая эти простые правила, вы получите в гардероб вещь, которая будет вне времени и одновременно абсолютно трендовой. Яркой и классической одновременно", - говорит Шевченко.

Как подобрать леопардовый принт под свой типаж (фото: Instagram/purpur.stylist)