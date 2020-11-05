Требует раздеться: в Киеве преступник начал охоту на женщин

В Киеве появился преступник, который нападает на женщин с корыстной целью. Злоумышленник подкарауливает своих жертв, а потом с помощью оружия угрожает убить. Он требует, чтобы женщины раздевались, а потом отдавали ему ценные вещи.

Как сообщает "Обозреватель", уже два таких случая произошли в Соломенском районе столицы, остальные в других. Последнее нападение произошло 3 ноября в Соломенском районе. 48-летняя женщина возвращалась домой шла по улице Генерала Тупикова, когда на нее напал молодой мужчина с пистолетом.

Он наставил на жертву оружие и потребовал отдать сумку. Однако женщина не растерялась и стала громко звать на помощь. Грабитель испугался и быстро убежал.

А вот предыдущее нападение произошло 24 октября в том же районе, но на улице Соломенской. 48-летняя женщина, на которую напал грабитель, описала, что ему примерно 25-30 лет, на лице была маска. Причем в этот раз он напал около 7 часов утра.

Отмечается, что неизвестный приставил пистолет к голове жертвы и потребовал стать на колени и раздеться. Затем повалил жертву на землю. К счастью, мимо проезжала машина, она и напугала преступника.

Он забрал у женщины золотые сережки, выхватил сумку с документами и деньгами, а затем убежал в неизвестном направлении.

Если грабителя поймают - ему грозит до семи лет за решеткой, а пока полиция ищет преступника - женщинам советуют быть очень осторожными.

Как мы ранее писали, в Киеве сообщили о наглых ворах, которые промышляют тем, что воруют ценные вещи из спортклубов. Злоумышленники взламывают шкафчики в раздевалке и берут все, что им хочется.