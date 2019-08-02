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Дети прыгали с разрушенного моста после встречи с Зеленским (видео)

STYLERЖизнь    02.08.2019 - 16:38
Дети прыгали с разрушенного моста после встречи с Зеленским (видео)
Зеленский побывал на Прикарпатье (коллаж РБК-Украина)

Сотни людей пришли к мосту в селе Долгое-Калушское, чтобы увидеть Владимира Зеленского

Владимир Зеленский посетил Калушский район в рамках рабочего визита на Прикарпатье. Президента Украины интересовало состояние моста в селе Долгое-Калушское, который долгое время местная власть не может отремонтировать.

Заметим, что Зеленский прибыл вместе с новоназначенным главой облгосадминистрации Денисом Шмигалем. Они вдвоем должны оговорить вопросы борьбы с последствиями непогоды, которая пронеслась Прикарпатьем в мае и июне этого года, а именно - восстановить дороги и переправы. Отметим, что конкретно на восстановление моста в селе Долгое-Калушское нужно около 20 млн грн.

Зеленский в селе Долгое-Калушское

Зеленский в селе Долгое-Калушское

Интересно, что встречать президента у моста собрались сотни местных жителей. Все они стремились задать свои вопросы Зеленскому. После непродолжительного общения с людьми президент и губернатор сели в вертолет и отправились осматривать местность.

После того, как Зеленский улетел, вокруг разрушенного моста начали кучковаться жители сел Долгое-Калушское и Пийло. Дети и подростки купались в реке Лимница, а некоторые отчаянные даже прыгали с моста.

 

Зеленский в Калушском районе посмотрел на разрушенный мост (фото: kurs.if.ru)

Дети прыгали с моста после встречи с Зеленским

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