"Треба похлопать всім дівчатам на фронті". Бійці 3-ї ОШБр вляпалися у сексистський скандал (відео)

Бійці 3-Ї ОШБр висловили свою думку про користь жінок на війні

Суть скандалу полягає у тому, що протягом ефіру одна з жінок у залі, на ім’я Любов вирішила запитала у військових, яким чином жінки могли б допомогти на фронті.

У відповідь один з бійців 3-ї окремої штурмової бригади Віктор Розовий сказав: "Я промовчу". І, чомусь, саме його слова викликали хвилю сміху зі сторони бійців.

Але військовий на прізвисько "Істок" вирішив не мовчати та перебиваючи сміх хлопців висловився. Однак після його слів "дівчата потрібні для роботи" в залі знову пролунав сміх та військовий таки дав чітку відповідь, яка обурила мережу та жінок.

"Я скажу зараз серйозно. Дівчата можуть виконувати діловодські, адміністративні функції, можуть займатися по складах. Є військові професії, на яких можуть працювати дівчата. Але от у мене є прохання до дівчат, дуже велике: коли ви долучаєтеся до Збройних сил, не треба собі відразу придумувати, що ви снайпер, марксман чи ще щось. Це професії, до яких приходять через тривалу працю",- відповів чоловік.

За словами бійця, дівчинка, хай там як, однаково трохи слабша за чоловіка. Утім він погодився, що жінки на фронті все ж таки потрібні.

"У нас є дівчата, які працюють у піхоті, є дівчата-марксмени. Але це сильні духом і міцні фізично", - додав "Істок".

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Після цього у воїнів запитали, кого серед бойових медиків більше: хлопців чи дівчат.

Військовий із позивним "Гном" заявив, що більше чоловіків, а дівчатам важко бути бойовими медиками й на полі бою він їх "не особо бачить".

Після цього конфлікт не стих, адже до бійців звернулася жінка із зали, яка чотири роки провела на війні як бойова медикиня у складі 72-ї бригади. Вона заперечила, що серед бойових медиків-жінок, які перебувають на фронті, немало. А також жінка зауважила, що це брехня, про те, що вони не витримують.

Після такої заяви, "Істок" знову ж таки зауважив, що вони не намагалися принизити дівчат, але є стереотипи, які іноді виправдовуються і дівчатам не легко бігати у броніках, як і деяким хлопцям. Є дівчата, які воюють, і їм дуже велика подяка", - сказав військовий.

"Ми не хочемо цей факт принизити",- каже "Істок"… "Я вважаю треба похлопать дівчатам, які воюють за Україну".

"А ще похлопати дітям, які воюють... [оплески] і похлопати псам, які воюють" [оплески]", - додає Вітя.

"Синонімічний" ряд "жінки, діти, собаки" лунає ще раз в контексті пізнішої розмови гостей про тих, хто "має йти на війну".

Тим часом нагадуємо, що зараз у війську служить понад 40 тисяч жінок. Ще невідома кількість жінок та дівчат, які займаються волонтерством.