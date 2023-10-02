"Ми спали на трупах": Маркус вразив зізнанням про виконання бойових задач

Український захисник Валерій Маркус розповів, як йому разом з батальйоном довелося спати на трупах росіян під час виконання чергової бойової задачі.

Валерій Маркус розповів про ніч на трупах росіян

Валерій Маркус - відомий український захисник, який має звання сержант-майор та очолює 47 окрему механізовану бригаду "Маґура" розповів про одну з найважчих ночей для всієї бригади - ніч на трупах росіян.

"Зараз буквально через 5 хвилин готуємось на наступний штурм. Були ми змушені залишитись на цій позиції на всю ніч, траншейка вузенька і вся усипана трупами п*****в. І ми, очевидно, намагалися якось спати по черзі, відпочивали. І власне, ми в буквальному сенсі спали на трупах. Такого досвіду я ще не мав, чесно кажучи. Безпосередньо спати на трупі. Ну, що я вам скажу, зато м'якенько", - розповів Маркус.

Валерій Маркус (фото: instagram.com/valerii_markus)

Також у цьому ж відео Маркус додав, що вони активно ведуть штурм, але позиції окупантів доволі міцні.

Маркус зробив це не заради того, щоб поскаржитися, а заради того, щоб люди розуміли, яку ціну військові віддають за збереження своїх позицій та просування на полі бою.

Популярність Маркуса

Щирість Валерія підкорила українців ще з 2014 року, коли він пішов на війну і почав вести свій блог та випустив книгу “Сліди на дорозі”, яка супроводжена відеофайлами з війни на Донбасі. І все це заради того, щоб люди знали більше про життя військових і про те, що їм доводиться переживати на фронті.

Також ціллю Маркуса було зібрати розуміючу аудиторію, яка б могла будь-якої миті допомогти та висвітлити важливі події. І цікаво те, що саме від Маркуса українці чекають новин з фронту і завжди активно підтримують його в коментарях.

Валерій Маркус (фото: instagram.com/valerii_markus)