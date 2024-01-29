"Треба пишатися вчинком, а не оплакувати смерть". Історик висловився про роковини бою під Крутами

Крутянці стали героями через вчинок, а не через смерть

Історик наголошує, що проти того, щоб українці оплакували полеглих у Крутах, треба пишатися їхнім героїчним вчинком.

"У хлопців був наказ зупинити більшовиків і відійти. Вони його виконали. Так, були вбиті і поранені, але коли ми говоримо про військо, то бійці розуміють, що їх можуть вбити чи поранити. Крутянці виконали свій наказ. Але з них почали робити не героїв через вчинок, а героїв через смерть. А це дві великі різниці - тут ми маємо пишатися і ставити їх у приклад, а не ставити у приклад те, що хтось із них загинув", - каже історик.

Він також зазначає, що останніми роками серед українців уже зменшується ця тенденція до оплакування.

"Я про це завжди казав, вони герої не через смерть, а через ту місію, яку вони виконали. Пишаймося хлопцями, 15-річні, 16-річні пацани зупинили мордоворотів Муравйовських. Вони як чоловіки вийшли, от пишайтесь їхнім вчинком, їхнім розумом, їхніми світлими головами, у яких не було жодної історії від їхнього діда про Незалежну Україну на той час, але вони за неї стали у перші ж дні проголошення Незалежності", - говорить Алфьоров.

Нагадаємо, що за тиждень до цих подій - 22 січня 1918 року Четвертим Універсалом проголосили незалежність УНР.

Вшанування пам'яті Героїв Крут

Майже три десятки юнаків, які потрапили після бою в полон до більшовиків, стратили. Їх поховали біля Аскольдової Могили. Поет Павло Тичина присвятив полеглим бійцям вірш "Пам'яті 30-ти". На початку 2000-х на місці поховання встановили пам'ятник.

Щорічно президент та вище керівництво покладає квіти до пам'ятника Героям Крут. У цей день проводять тематичні лекції та заходи, що висвітлюють хроніку подій січня 1918 року та подвигу Героїв Крут.

Також пам'ятні заходи організовують біля залізничної станції Крути, де власне відбувся бій.

Вшановування полеглих бійців біля залізничної станції Крути, 2011 рік (фото: Вікіпедія)