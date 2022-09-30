Не треба лікувати всю родину. Лікар розвінчала основні міфи про глистів
Україна не належить до країн, де показано профілактичний прийом протиглистових препаратів. Ці країни визначені ВООЗ там, де дуже поширені геогельмінти: Індія, країни Африки, Латинської Америки. Профілактичний прийом "глістогінних" може бути шкідливим.
Про це українцям розповіла лікар-педіатр Олена Луцька на Facebook-сторінці.
Основні міфи, пов'язані з глистами
Кишкові паразити не потрібно шукати у крові. Антитіла, що визначають відношення до класу імуноглобулінів G, що виникають при зустрічі з паразитом і залишаються надовго, а то й назавжди. Тобто глистів уже немає, а імуноглобулін є.
Не треба лікувати завжди всю сім'ю – наприклад, аскариди – геогельмінт, тобто йому для того, щоб когось заразити, потрібно полежати в землі понад шість годин, і від людини безпосередньо заразитися неможливо.
Скрегіт зубами уві сні (бруксизм) – не вказує на наявність глистів. Це ознака емоційної напруги.
Наявність домашньої тварини в будинку не збільшує шансів глистяної інвазії у дітей. Загальних глистів у нас не так багато. І, щоб заразитися, потрібно, щоб екскременти тварини полежали в ґрунті десь тиждень. Навряд чи у вас вдома є така нагода.
Атопічний дерматит, синдром гіперактивності, бронхіальна астма, порушення розвитку та багато інших захворювань не викликаються глистами.
Не потрібно лікувати глистну інвазію складними "схемами" з купи сорбентів, антигістамінних, пробіотиків та гомеопатії.
Нагадаємо, що гельмінти - це загальна назва паразитичних хробаків, що мешкають в організмі людини, інших тварин і рослин, що викликають гельмінтози.
За даними ВООЗ, щороку приблизно кожна друга людина на планеті заражається одним із трьох основних видів гельмінтів, що призводить до ентеробіозу, анкілостомозу та трихоцефальозу.
До речі, раніше ми писали про те, що Комаровський дав 7 порад щодо профілактики ГРВІ восени.
А ще розповідали про те, що інфекціоністи побоюються цього року твіндемії – одночасними епідеміями грипу та коронавірусу.