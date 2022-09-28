Комаровський дав 7 порад щодо профілактики ГРВІ восени

В Україні, як завжди восени, сплеск ГРВІ. Гострі респіраторні вірусні інфекції - це група найпоширеніших захворювань вірусного характеру, котрим характерні: нежить, кашель, підвищена температура тіла та інші симптоми.

Для того, щоб не підчепити гостру респіраторну інфекцію восени – дотримуйтесь цих порад.

Головні лайфхаки

В осінній період намагайтеся менше бувати у приміщеннях, де багато людей. Уникайте натовпів (особливо небезпечні в цьому відношенні поліклініки, транспорт, торгові та розважальні заклади у розпал епідемії).

Хворі на ГРВІ повинні бути ізольовані, на них повинні бути медичні маски

Постійно провітрюйте приміщення, де знаходитесь.

Зменшуйте кількість вірусу на слизових оболонках (часто капайте ніс і полощіть горло сольовими розчинами).

Слідкуйте за чистотою рук (менше тисніть руку, часто мийте руки, не беріться руками за що потрапило і не тягніть руки до обличчя, не чіпайте ними рота та носа, що так люблять робити діти).

Підтримуйте нормальне функціонування місцевого імунітету (зволоження прохолодного повітря).

В осінній період зробіть щеплення від грипу, пневмокока та менінгокока, коронавірусу.

Не забувайте!