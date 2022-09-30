Не нужно лечить всю семью. Врач развенчала основные мифы о глистах
Украина не относится к странам, в которых показан профилактический прием противоглистных препаратов. Эти страны определены ВОЗ – там, где очень распространены геогельминты: Индия, страны Африки, Латинской Америки. Профилактический прием "глистогонных" может быть вредным.
Об этом украинцам рассказала врач-педиатр Елена Луцкая на своей Facebook-странице.
Основные мифы, связанные с глистами
Кишечные паразиты не нужно искать в крови. Антитела, определяющие относящиеся к классу иммуноглобулинов G, возникающие при встрече с паразитом и остаются надолго, а то и навсегда. То есть, глистов уже нет, а иммуноглобулин есть.
Не нужно лечить всегда всю семью – например, аскариды – геогельминт, то есть ему для того, чтобы кого-то заразить, нужно полежать в земле часы шесть и от человека непосредственно заразиться совершенно невозможно.
Скрежет зубами во сне (бруксизм) – не указывает на наличие глистов. Это признак эмоционального напряжения.
Наличие домашнего животного в доме не увеличивает шансы глистной инвазии у детей. Общих глистов у нас не так и много. И, чтобы заразиться, нужно, чтобы экскременты животного полежали в почве где-то неделю. Вряд ли у вас дома есть такая возможность.
Атопический дерматит, синдром гиперактивности, бронхиальная астма, нарушения развития и многие другие заболевания не вызываются глистами.
Не нужно лечить глистную инвазию сложными "схемами" из кучи сорбентов, антигистаминных, пробиотиков и гомеопатии.
Напомним, что гельминты - это общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы.
По данным ВОЗ, каждый год приблизительно каждый второй человек на планете заражается одним из трех основных видов гельминтов, что приводит к энтеробиозу, анкилостомозу и трихоцефалезу.
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