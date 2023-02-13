Не треба фіксувати язик: медики розповіли, як допомогти людині при епілептичному нападі

Епілептичний напад із хворим може трапитися у будь-який момент і в будь-якому місці. У цей час поряд з людиною може не бути близьких, які вміють надавати допомогу у цьому стані. Тому дуже важливо, аби кожен знав, як діяти у таких ситуаціях - що можна і не можна робити, аби не нашкодити хворому.

Про те, як надати допомогу при епілептичному нападі і у яких випадках потрібно викликати "швидку", розповіли на каналі Національної служби здоров'я України в Telegram .

Як надати допомогу при епілептичному нападі

Епілепсія - одне з найпоширеніших неврологічних захворювань у світі. Вона може проявлятися як незначний і нетривалий тонус деяких м’язів чи навпаки - повне розслаблення. Або "провали" в пам’яті, які тривають кілька секунд.

Найнебезпечнішими є судоми всього тіла, які можуть початися в будь-який момент - на вулиці, в транспорті чи на роботі. Тоді людина падає і може травмуватися.

Допомогти людині з нападом може кожен - треба прибрати навколо предмети, об які можна поранитися, і потримати голову, щоб вона не стукалася об землю. Не давати жодних ліків і не намагатися "зафіксувати" язик - у цьому немає сенсу.

Чого не можна робити:

Силоміць стримувати судомні рухи.

Намагатися розкрити людині рот підручними засобами - це може Спричинити травму або перелом щелепи.

Намагатися зафіксувати язик. Під час судом він перебуває в тонусі й не може перекрити дихальні шляхи.

Вливати людині в рот рідину чи будь-які ліки.

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