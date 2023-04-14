Не треба бігти в магазин: як швидко зробити розпушувач вдома

Для замішування тіста потрібен розпушувач. Однак, інколи його може не виявитися вдома. У такому випадку не потрібно одразу бігти до магазину, адже розпушувач можна зробити в вдома з доступних інгредієнтів.

Що знадобиться для розпушувача - читайте нижче на Styler.

Як зробити розпушувач

Для приготування розпушувача, необхідно взяти лише 4 інгредієнти:

3 чайні ложки харчової соди;

3 чайні ложки борошна;

3 чайні ложки кукурудзяного або картопляного крохмалю;

1,5 чайної ложки лимонної кислоти.

Необхідно в мисці змішати харчову соду та лимонну кислоту. Лимонну кислоту потрібно подрібнити, щоб розмір кристаликів зменшився.

Далі потрібно додати крохмаль, борошно та змішати. Важливо змішати все до того, як розпочнеться реакція між лимонною кислотою та содою.

Суміш можна зберігати в герметичній місткості в сухому та темному місці.

Чим можна замінити розпушувач

Харчова сода

Соду додають у тісто, де вже є кислі інгредієнти для реакції, зокрема фруктове пюре, кисломолочний сир, лимонна кислота та оцет.

Одна чайна ложка розпушувача = одній чайній ложці харчової соди.

Алкоголь

Для розпушування бездріжджового пісочного тіста найкраще підходять ром і коньяк. А для дріжджового тіста - горілка.

Важливо пам'ятати, що під час випікання алкоголь випаровується.

Газована вода

Мінеральна газована вода наситить тісто вуглекислим газом, щоб воно було м'яким та повітряним. Необхідно пам'ятати, якщо ви берете мінеральну воду, тоді звичайну вже додавати не потрібно.