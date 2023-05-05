У травні Землю накриє серія магнітних бур: коли берегтися

Магнітні бурі у травні 2023 року накриватимуть Землю кількома серіями. І хоча потужність ударів не буде сильною, вони можуть спричинити неприємні наслідки для певної категорії людей.
Що про це відомо - в матеріалі Styler далі.
Як повідомляє Space Weather Prediction Center, магнітні бурі потужністю G1 (низькою), очікуються:
Під магнітною (геомагнітною) бурею дослідники мають на увазі реакцію магнітосфери планети на викиди сонячного вітру.
Магнітний щит Землі реагує на спалахи на Сонці, виникають полярні сяйва, спостерігаються збої в роботі техніки, а деякі люди відчувають погіршення стану здоров'я.
Геомагнітні бурі тривають від кількох годин до кількох днів, і бувають різної сили.
Такі коливання найчастіше впливають на метеочутливих людей, літніх, а також тих, хто має певні хронічні проблеми зі здоров'ям, зокрема, серцево-судинні захворювання.
В цей період можуть мучити головні болі, мігрені, відчуття слабкості, можуть загострюватися хвороби, стрибати тиск тощо.
Специфічних ліків не існує, проте ви можете підтримувати себе в хорошому стані, дотримуючись простих порад:
Якщо ви маєте хронічні проблеми зі здоров'ям, тримайте поруч ваші ліки, а за необхідності проконсультуйтеся з вашим лікарем.
Раніше доктор Комаровський розповів всю правду про метеозалежність.
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