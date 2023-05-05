В мае Землю накроет серия магнитных бурь: когда беречься

Магнитные бури в мае 2023 будут накрывать Землю несколькими сериями. И хотя мощность ударов не будет сильной, они могут повлечь за собой неприятные последствия для определенной категории людей.
Что об этом известно - в материале Styler далее.
Как сообщает Space Weather Prediction Center, магнитные бури мощностью G1 (низкой), ожидаются:
Под магнитной (геомагнитной) бурей исследователи подразумевают реакцию магнитосферы планеты на выбросы солнечного ветра.
Магнитный щит Земли реагирует на вспышки на Солнце, возникают полярные сияния, наблюдаются сбои в работе техники, а некоторые люди испытывают ухудшение состояния здоровья.
Геомагнитные бури продолжаются от нескольких часов до нескольких дней и бывают разной силы.
Такие колебания чаще всего влияют на метеочувствительных людей, пожилых, а также тех, кто испытывает определенные хронические проблемы со здоровьем, в частности, сердечно-сосудистые заболевания.
В этот период могут мучить головные боли, мигрени, ощущение слабости, могут обостряться болезни, скакать давление.
Специфического лекарства не существует, однако вы можете поддерживать себя в хорошем состоянии, следуя простым советам:
Если у вас есть хронические проблемы со здоровьем, держите рядом ваши лекарства, а при необходимости проконсультируйтесь с вашим врачом.
Ранее доктор Комаровский рассказал всю правду о метеозависимости.
Кроме того читайте, как ошибки при лечении высокого давления делают только хуже.