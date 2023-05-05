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В мае Землю накроет серия магнитных бурь: когда беречься

Магнитные бури в мае 2023 (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Магнитные бури в мае 2023 будут накрывать Землю несколькими сериями. И хотя мощность ударов не будет сильной, они могут повлечь за собой неприятные последствия для определенной категории людей.

Что об этом известно - в материале Styler далее.

Даты магнитных бурь

Как сообщает Space Weather Prediction Center, магнитные бури мощностью G1 (низкой), ожидаются:

  • 6-7 мая,
  • 11-12 мая,
  • 23-27 мая.

Что такое магнитная буря?

Под магнитной (геомагнитной) бурей исследователи подразумевают реакцию магнитосферы планеты на выбросы солнечного ветра.

Магнитный щит Земли реагирует на вспышки на Солнце, возникают полярные сияния, наблюдаются сбои в работе техники, а некоторые люди испытывают ухудшение состояния здоровья.

Геомагнитные бури продолжаются от нескольких часов до нескольких дней и бывают разной силы.

Кому опасны магнитные бури

Такие колебания чаще всего влияют на метеочувствительных людей, пожилых, а также тех, кто испытывает определенные хронические проблемы со здоровьем, в частности, сердечно-сосудистые заболевания.

В этот период могут мучить головные боли, мигрени, ощущение слабости, могут обостряться болезни, скакать давление.

Как защитить себя в опасные дни

Специфического лекарства не существует, однако вы можете поддерживать себя в хорошем состоянии, следуя простым советам:

  • здорово и полноценно питаться, следить за водным балансом,
  • гулять на свежем воздухе,
  • не переутомляться физически и эмоционально,
  • быть физически активными (но умеренно),
  • отказаться от алкоголя, курения, энергетиков,
  • ограничить употребление кофе, крепкого чая.

Если у вас есть хронические проблемы со здоровьем, держите рядом ваши лекарства, а при необходимости проконсультируйтесь с вашим врачом.

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