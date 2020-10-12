Цькування дитини за українську мову в Одесі: скандал отримав продовження

В Одесі вчитель зацькувала ученицю через українську мову (Колаж РБК-Україна)

Скандал в гімназії Одеси через українську мову почав набирати обертів

В гімназії Одеси вчителька малювання зацькувала дитину через то, що вона говорить українською мовою. Педагог дозволила собі при всіх насварити дівчинку за те, що та відповідала їй українською мовою. Запис цькування і принижень батьки розмістили в соціальних мережах.

Скандал почав швидко набирати обороти й на ситуацію буквально через кілька годин відреагували в Департаменті освіти та науки Одеської міської ради.

"З приводу ситуації в гімназії №4. Як людина: не просто вражена. Як мама і жінка уявляю собі емоції учениці й хочу висловити свою підтримку: у тебе прекрасна мова, дитина...розвивай її й далі. Як чиновник: Поведінка вчителя, на мою думку, безумовно несумісна з діяльністю в навчальному закладі", - написала директор департаменту Олена Буйневич на своїй сторінці в Facebook.

Вона додала, що директор гімназії вже прийняв рішення про звільнення педагога, який дозволив собі знущання з дитини

"Директором прийнято рішення про звільнення за ст. 41, п. 3 "вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи". Зараз очікується видання відповідного наказу. Зі зверненням до компетентних органів. Приношу свої вибачення від усіх педагогів батькам і дитині. А нам, вчителям, хочу побажати не закривати серце від почуттів вихованців. Такий тон, тиск і зміст сказаного назавжди позбавляють дитячої довіри та любові", - резюмувала чиновниця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Одесою вчитель роками доводив школяра, який порізав собі горло.

А також розповідали про те, що під Рівним дві вчительки побилися на очах у першокласників.