Не тратьте деньги: анализы, которые совершенно бесполезны

Самые бесполезные анализы (Коллаж РБК-Украина)

Существуют анализы, которые на самом деле совершенно бесполезны

После похода на консультацию к врачу многие пациенты в недоумении, так как им выписывают направления на различные анализы. Далеко не все они являются необходимыми и информативными.

Специалисты составили список анализов, которые совершенно бесполезны и нет смысла тратить на них деньги. Об этом пишет Ivona.

Тест на пищевую непереносимость. Такой анализ назначают пациентам, которые жалуются на проблемы с весом. Для него делают забор крови и потом рассказывают пациенту, что все, что он ел за последние годы, не подходит для рациона и лишний вес именно от еды. Обычно после него начинают исключать определенные продукты из рациона и человек начинает худеть. И вместе с избавлением от лишнего веса легко заработать пищевой дефицит. На самом деле нет таких анализов, которые могут показать данные о пищевой непереносимости.

Анализы на десятки микроэлементов. Совершенно бесполезный анализ, которые показывает минимальные отклонения микроэлементов. На самом деле такие отклонения никак не отражаются на состоянии пациента. В реальности врач должен по симптомам определить, каких именно элементов не хватает и назначить избирательно анализ крови на повышение или понижение одного микроэлемента. Сдавать все сразу – нет смысла.

Анализ на лептин. Это анализ на гормон, на который в принципе повлиять нельзя. Сдавать его бессмысленно, так как никакой информации он не несет. Повлиять на лептин можно только с помощью похудения.

Анализ на наличие йода в моче. Такой анализ есть смысл делать только в научных целях. Йод нужно пить только определенным группам риска, всем остальным достаточно пользоваться йодированной солью для приготовления пищи. Если вам назначат такой анализ – смело отказывайтесь.

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