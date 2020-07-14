Не витрачайте гроші: аналізи, які абсолютно непотрібні

Самі непотрібні аналізи (Колаж РБК-Україна)

Існують аналізи, які насправді абсолютно непотрібні

Після походу на консультацію до лікаря багато пацієнтів в подиві, оскільки їм виписують направлення на різні аналізи. Далеко не всі вони є необхідними та інформативними.

Фахівці склали список аналізів, які абсолютно даремні та немає сенсу витрачати на них гроші. Про це пише Ivona.

Тест на харчову непереносність. Такий аналіз призначають пацієнтам, які скаржаться на проблеми з вагою. Для нього роблять забір крові й потім розповідають пацієнту, що все, що він їв за останні роки, не підходить для раціону і зайва вага саме від їжі. Зазвичай після нього починають виключати певні продукти з раціону й людина починає худнути. І разом з позбавленням від зайвої ваги легко заробити харчовий дефіцит. Насправді немає таких аналізів, які можуть показати дані про харчову непереносність.

Аналізи на десятки мікроелементів. Абсолютно даремний аналіз, що показує мінімальні відхилення мікроелементів. Насправді такі відхилення ніяк не відбиваються на стані пацієнта. В реальності лікар повинен за симптомами визначити, яких саме елементів не вистачає і призначити вибірково аналіз крові на підвищення або пониження одного мікроелемента. Здавати все відразу – немає сенсу.

Аналіз на лептин. Це аналіз на гормон, на який в принципі не можна вплинути. Здавати його безглуздо, через те, що ніякої інформації він не несе. Вплинути на лептин можна тільки з допомогою схуднення.

Аналіз на наявність йоду в сечі. Такий аналіз є сенс робити тільки в наукових цілях. Йод потрібно пити лише певним групам ризику, всім іншим достатньо користуватися йодованою сіллю для приготування їжі. Якщо вам призначать такий аналіз – сміливо відмовляйтеся.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені почали визначати за аналізом крові хворобу, яку так бояться всі батьки.

А також розповідали про те, що лікарі назвали види раку, які можна виявити на ранній стадії та легко вилікувати.