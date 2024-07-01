"Трапляються в кожної пари": Решетнік розповів про кризи у стосунках з дружиною

Як зірка коментує кризи у шлюбі з обраницею

"Чи була у ваших стосунках криза і чи думали ви про розлучення?" - поцікавився хтось із юзерів.

Ведучий не став зволікати з відповіддю та зауважив, що подібні ситуації трапляються у взаєминах кожної сім'ї. Такі моменти він назвав "своєрідним ростом відносин", і підкреслив, що потрібно знаходити способи їх вирішення.

"Тут основна порада - це вміння знаходити сили на відверте спілкування, обговорення питань, які турбують, і моментів, які не влаштовують. Це треба робити та боротися за свої почуття, бо найлегше, що можна зробити, - розбігтися, розлучитися та втекти від проблем, не знаходячи сил та бажання боротися з ними", - написав Григорій.

"Боріться за свої почуття та цінуйте тих, кого любите. Тому кризи - були, думки про розлучення - ніколи", - також зазначив він.

Решетнік прокоментував тему складнощів у шлюбі (Фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Більше того, раніше зірка зізнавався, що йому навіть складно уявити, що розлучення з дружиною може колись трапитись і стати реальним. Подібний сценарій шоумен абсолютно виключає.

"Ми можемо, коли сваримося, щось сказати на емоціях. Але я забороняю собі, як творчій людині, далі візуалізувати. Ні, мабуть, на одинці кожна людина моделює своє життя в різних ситуаціях. Але складно уявити, все одно", - розповідав він.

Нагадаємо, у шлюбі з Христиною ведучий виховує трьох синів: Івана, Дмитра та Олександра. Пара пішла під вінець восени 2010 року. Їхні стосунки, як відомо, розпочалися на роботі.

Родина Решетніків (Фото: instagram.com/grisha_reshetnik)