Транспортный коллапс в Киеве: маршрутки не только подорожают, но и исчезнут до конца локдауна

В Киеве новые правила перевозки пассажиров

О подорожании проезда говорили давно, но сразу после введения локдауна о повышении цен на проезд заговорили снова. По карантинным правилам "красной" зоны – заполняемость мест не должна превышать 50% - и только для сидения. В трамваях и троллейбуса эту норму соблюдают, а вот в столичных маршрутках – увы нет.

Полиция не всегда может оштрафовать

Оштрафовать нарушителей у полиции получается не всегда. Водители просто не останавливаются на остановках, если видят полицейских. Мало того, пассажиры сами препятствуют таким рейдам – стараются быстрее запрыгнуть в транспорт, чтобы не стоять в очереди. И водители идут на нарушение вынужденно.

"Основная проблема, по ограничениям, которые приняты на уровне государства и города – это перевозки в маршрутных такси и вообще в транспорте не более 50% от мест для сидения. То есть, в автобусе "Богдан" может быть 11 пассажиров. Это не позволяет даже окупать расходы на горючее", - объяснил председатель союза Ассоциации перевозчиков Киева и области Игорь Моисеенко.

Почему проезд дорожает

За последние месяцы существенно выросли цены на топливо, горюче-смазочные материалы и запчасти. А вот пассажиропоток снизился, так как люди работают удаленно. Из столичного бюджета маршрутчикам не возмещают убытки, как это делает КП "Киевпастранс" и Киевский метрополитен.

Если компенсаций маршрутчикам не дадут, то проезд на 40% направлений подорожает до 10 гривен. Но даже такая мера не решит ситуацию с перевозками во время локдауна.

Маршрутки могут полностью остановится во время локдауна

Контролировать количество пассажиров очень сложно, а штрафы для водителей – в 17 тысяч гривен никто не отменит. Поэтому маршрутчики готовы идти на крайние меры – остановить транспорт до конца локдауна, а потом снова возобновить свою работу.

Позиция мэра Киева

Глава столицы Виталий Кличко уже заявил, что если ситуация с карантином в городе ухудшится, то придется остановить весь общественный транспорт. На данный момент количество людей в наземном и подземном транспорте продолжает контролировать полиция и муниципальная варта.

В Киеве подорожает проезд в маршрутках и они могут перестать ездить до конца локдауна