Транспорт в Украине будут запускать в три этапа: названы новые даты

Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса был продлен до 22 мая и в правительстве не исключают, что и после этой даты некоторые ограничения останутся. Однако с 12 мая в большинстве городов начали смягчать карантинные правила и разрешили открыть некоторые учреждения и торговые точки.

Самой сложной сейчас остается ситуация с транспортом, так как люди начали выходить на работу, а передвигаться по городам очень тяжело. В Министерстве инфраструктуры разработали план восстановления пассажирского сообщения из трех этапов, пишет УНИАН.

Этап 1. С 22 мая запустят городские перевозки (кроме маршрутных такси), а также пригородные перевозки (в пределах одного района).

Этап 2. С 29 мая планируется запуск внутриобластных автоперевозок. Также будут запущено пригородные поезда (около 50%) и 42 пары поездов дальнего следования категории "Интерсити +", "Ночной экспресс" (11 – в западном направлении, 10 – в южном, 6 – в Днепровском, 12- в восточном, 3 – в азовском). Кроме того, с 29 мая запустят внутреннее авиасообщение.

Этап 3. С 9 июня планируют запустить межобластные и международные автоперевозки, в том числе и маршрутные такси. С 12 июня начнут курсировать 100% пригородных поездов, а также пассажирские поезда согласно графику. Этот этап планируется после завершения карантина и предусматривает запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов.

Как отметили в Министерстве инфраструктуры, этот план пока предварительный и в Кабинете министров его пока не утвердили.

Напомним, ранее мы писали о том, что премьер-министр Украины сделал заявление об открытии метро после карантина.