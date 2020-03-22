В транспорт Киева можно заходить только по пропускам: как их получить

Карантин в Киеве из-за коронавируса действует с 12 марта. Теперь ограничения для гостей и жителей столицы стали жестче. Изначально было перекрыто только метро, но с 23 марта местные власти решили ограничить и остальной общественный транспорт.

Таким образом, пользоваться общественным транспортом могут исключительно работники сфер инфраструктуры города. А именно те, кто работает в больницах, в правоохранительных органах, в продовольственных магазинах и аптеках.

Кроме того, транспортом могут пользоваться спасатели и специалисты, которые обеспечивают функционирование жилищно-коммунального хозяйства города.

При этом что все остальные, кому действительно надо на работу или нужно передвигаться по Киеву в остро необходимых делах, могут передвигаться на частном транспорте, такси или транспорте, организованным учреждением или предприятием, где человек работает.

"Поэтому не надо завтра штурмовать остановки общественного транспорта! Он будет работать исключительно для определенных категорий пассажиров!" – заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

Он также рассказал, как получить специальные билеты для тех работников, которые обслуживают критически важные инфраструктуры города.

Чтобы обеспечить своих работников спецбилетами, руководителям предприятий необходимо обратиться в профильные департаменты КГГА (Департамент здравоохранения, Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры, Департамент промышленности и развития предпринимательства) или в Управление по вопросам гражданской защиты, по месту расположения – в районные государственные администрации столицы.

"Департаменты, управления и РГА, а также органы государственной власти, местного самоуправления, в том числе по обращениям руководителей предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города Киева, сформируют предложения относительно необходимого количества специальных билетов и передадут их в Департамент транспортной инфраструктуры, который обеспечит выдачу специальных билетов предприятиям", - заявил чиновник.

При этом он призвал всех руководителей хорошо подумать над количеством людей, которые действительно нужны на своих рабочих местах.

Напомним, что в Киеве пассажир выкинул водителя троллейбуса из-за того, что он оказался 11-м.