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Инаугурация Джо Байдена будет уникальной: появились яркие фото с репетиции

Вашингтон, Вторник 19 января 2021 12:44
Инаугурация Джо Байдена будет уникальной: появились яркие фото с репетиции
Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Светлана Мащенко

Инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена состоится уже 20 января и будет сильно отличаться от предыдущих церемоний. В сети публикуют фото из Вашингтона - действо будет пышным, но с массой ограничений, свойственных разве что военному времени.

Так, в Facebook начали появляться первые фото из Вашингтона, сделанные во время завтрашней репетиции инаугурации 46-го президента. Кадрами поделился журналист Остап Ярыш.

"На Национальной аллее разместили около 200 тысяч флажков, которые символизируют американцев, что не смогут попасть на церемонию. Посмотрите, как выглядит! Гостей события будет около тысячи, вход только по ограниченным пригласительным", - пишет он.

Инаугурация Джо Байдена будет уникальной: появились яркие фото с репетицииИнаугурация Джо Байдена будет уникальной: появились яркие фото с репетиции

Репетиция инаугурации Джо Байдена (фото: facebook.com/ostap.yarysh)

Экспозиция с флажками посвящена американцам, жизнь которых унес коронавирус. Территорию также подсветили лучами света, символизирующими штаты и территории США.

Инаугурация Джо Байдена будет уникальной: появились яркие фото с репетицииИнаугурация Джо Байдена будет уникальной: появились яркие фото с репетиции

Репетиция инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне

Все страны будут представлены только на уровне послов - также из-за пандемии. От Украины на церемонии будет посол в США Владимир Ельченко. Шоу будет вести всемирно известный актер Том Хэнкс, а гимн для Байдена и его супруги споет Леди Гага.

Инаугурация Джо Байдена будет уникальной: появились яркие фото с репетицииИнаугурация Джо Байдена будет уникальной: появились яркие фото с репетиции

Репетиция инаугурации Джо Байдена

Инаугурацию посетят бывшие президенты США с женами. О планах присутствовать на церемонии объявили Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший. Также решил прийти на церемонию вице-президент США Майк Пенс, а 45-й президент Дональд Трамп посетить мероприятие отказался.

Напомним, что накануне инаугурации Джо Байдена Дональду Трампу объявили импичмент.

6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста возле Капитолия. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещение. А "рогатый демонстрант" в мехах быстро стал мировой звездой.

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