Трагически погибла известная волонтер и парамедик: на Донбассе спасла десятки жизней

Известная волонтер и парамедик Ирина Шевчишин трагически умерла на Прикарпатье в Надворной от удара током. Фатальный несчастный случай произошел во время кошения травы газонокосилкой на придомовой территории - 53-летнюю женщину поразило электрическим током.

И.о. мэра города, депутаты, работники, исполнительный комитет Надворнянской городского совета и вся община выразили искренние соболезнования семье погибшей. Об этом говорится в сообщении местного горсовета на странице в Facebook.

Сердце Шевчишин перестало биться вечером 16 июня.

Ирина в самом начале российско-украинской войны на Донбассе пошла добровольцем. В зоне проведения АТО ее знали под псевдо "Артистка". В фронтовых условиях, под постоянными обстрелами и угрозой штурма украинских позиций боевиками она спасла не один десяток жизней бойцов ВСУ. Пережила на передовой ожесточенные бои 2014-2016 годов.

"Была в самых горячих точках Донбасса! Пройти такой ад войны и... Вчера, 16 июня, погибла известная волонтер-парамедик из Ивано-Франковской области, 53 летняя Ирина Шевчишин "Артистка". Она с самого начала войны на Востоке решила защищать страну. Тогда же пошла добровольцем, три года провела в зоне АТО\ООС во время ожесточенных боев 14-16 годов... Помогала бойцам 93-й ОМБр Холодный Яр в Песках. Ирина погибла во время кошения травы дома, в Надворной, в результате несчастного случая - ее смертельно поразило током. Выражаем искренние соболезнования семье! Царство Небесное", - пишет Павлоградский центр Военно-патриотического клуба "Айдар" Украина в Facebook.

Как рассказала волонтер Евдокия Попович, похороны состоятся 18 июня в 14.00.

"Ирчик, как же так? Пройти войну, пережить все ее ужасы и трагически погибнуть здесь, на мирной территории... Артистка, царство тебе небесное. Спи спокойно солнышко. Боль и печаль... Завтра тебя проведем в последний путь...", - написала она в своем Facebook.

Волонтер Ирина Шевчишин "Артистка" (Фото: facebook.com)

Ранее мы писали о том, что недавно скончался известный украинский волонтер, и врачи боролись за его жизнь до последнего.

Также сообщалось, что в Украине будут по-новому провожать героев в последний путь.