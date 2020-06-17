Трагічно загинула відома волонтерка і парамедик: на Донбасі врятувала десятки життів

Відома волонтерка і парамедик Ірина Шевчишин трагічно померла на Прикарпатті в Надвірній від удару струмом. Фатальний нещасний випадок стався під час косіння трави газонокосаркою на прибудинковій території - 53-річну жінку вразило електричним струмом.

В.о. мера міста, депутати, працівники виконавчого комітету Надвірнянської міської ради та вся громада висловили щирі співчуття родині загиблої. Про це йдеться в повідомленні місцевої міськради на сторінці в Facebook.

Серце Шевчишин перестало битися ввечері 16 червня.

Ірина від самого початку російсько-української війни на Донбасі пішла добровольцем. В зоні проведення АТО її знали під псевдо "Артистка". У фронтових умовах, під постійними обстрілами та загрозою штурму українських позицій бойовиками вона врятувала не один десяток життів бійців ЗСУ. Пережила на передовій запеклі бої 2014-2016 років.

"Була в найгарячіших точках Донбасу! Пройти таке пекло війни і... Вчора, 16 червня, загинула відома волонтерка-парамедик з Франкіщини, 53 річна Ірина Шевчишин "Артистка". Вона з самого початку війни на Сході вирішила захищати країну. Тоді ж пішла добровольцем, три роки провела в зоні АТО\ООС під час запеклих боїв 14-16 років... Допомагала бійцям 93-ї ОМБр Холодний Яр у Пісках. Ірина загинула під час косіння трави вдома, у Надвірній, внаслідок нещасного випадку - її смертельно вразило струмом. Висловлюємо щирі співчуття родині! Царство Небесне", - пише Павлоградський центр Військово-патріотичного клубу "Айдар" Україна в Facebook.

Як розповіла волонтерка Попович Євдокія, похорони відбудуться 18 червня о 14.00.

"Ірчик, як же так? Пройти війну, пережити всі її жахи і трагічно загинути тут, на мирній території... Артистка, царство тобі небесне. Спи спокійно сонечко. Біль і печаль... Завтра тебе проведемо в останню путь...", - написала вона у своєму Facebook.

Волонтерка Ірина Шевчишин "Артистка" (Фото: facebook.com)

Раніше ми писали про те, що нещодавно помер відомий український волонтер, і лікарі боролися за його життя до останнього.

Також повідомлялося, що в Україні будуть по-новому проводжати героїв в останню путь.