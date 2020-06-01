Трагедия в Харькове: женщина свела счеты с жизнью пока муж спал

Самоубийство в Харькове (Коллаж РБК-Украина)

В Харькове женщина выпрыгнула из окна вместе со своим шестимесячным малышом

В Харькове женщина совершила самоубийство вместе с маленьким ребенком. Она выпрыгнула из окна высотки с малышом на руках в то время, пока муж спал.

В полиции Харькова рассказали, что 42-летняя женщина выпрыгнула из окна вместе со своим 6-месячным сыном утром в понедельник, 1 июня. Роковой прыжок она сделала из окна, которое находится на 19 этаже лестничной площадки, рядом со своей квартирой.

Трагедия произошла около 6 утра по улице Культуры, возле станции метро "Научная". Женщина вместе с малышом погибли на месте происшествия от полученных ран, еще до приезда медиков. Тела погибших обнаружил прохожий, он вызвал полицию.

53-летний муж находился в этот момент дома и по его собственным словам, он спал. Его разбудили сотрудники правоохранительных органов, которые пришли сообщить ему о гибели жены и ребенка.

"Когда они пришли к нему домой, он сказал, что в этот момент, видимо, спал", - рассказала спикер Шевченковского отдела полиции Харькова Инесса Снытко в комментарии для УНИАН.

Никаких предсмертных записок женщина не оставила. На данный момент следователи устанавливают, находилась ли женщине на учете в психиатрической больнице.

По словам соседей, семья была абсолютно нормальная, погибшая не имела никаких психических расстройств. Женщина хорошо общалась с окружающими, конфликтов не было. Что заставило ее рано утром одеться, взять ребенка и совершить страшный поступок – неизвестно.

Полиция открыла два уголовных производства: п.2 ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) по факту смерти ребенка и по ч.1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство с пометкой "самоубийство").

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Автор: Анна Шиканова