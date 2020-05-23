Профессиональная спортсменка покончила с собой: найдено прощальное послание

Хана Кимура умерла (иллюстративное фото: pixabay.com)

Хана Кимура страдала от тяжелой депрессии

22-летняя звезда социальных сетей, а также известная спортсменка Хана Кимура ушла из жизни 23 мая. Девушка совершила самоубийство. Звезда The Stardom Wrestling имела дело с тяжелой депрессией.

За день до этого пользователи сети подняли волну беспокойства из-за фотографий, которые опубликовала девушка в одном из профилей в социальных сетях. На снимках у девушки были порезаны руки. Так девушка показала, что хочет покончить жизнь самоубийством.

Причины депрессии, вероятнее всего, вызваны издевательством в интернете после эпизода реалити-шоу на Netflix, где она поскандалила с коллегой по актерскому составу. Шоу, которое транслировалось в Японии, выставило ее как злодейку в этом эпизоде, в результате чего она получила массу негатива и преследований от поклонников шоу. Это, по-видимому, привело к ее сильной депрессии.

В твиттере от Stardom говорится: "Поклонники Stardom, мы с большим сожалением сообщаем, что наша Хана Кимура скончалась. Пожалуйста, проявите уважение, и держите свои мысли и молитвы с ее семьей и друзьями. Мы высоко ценим вашу поддержку в это трудное время".

Тревожные фотографии с порезанными руками Кимуры были уже удалены. Девушка также написала прощальный пост:

"Почти 100 откровенных мнений каждый день. Я не могла отрицать, что мне было больно. Я уже мертва. Спасибо, что подарили мне мать. Это была жизнь, в которой я хотела быть любимой. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Я люблю это. Я слаба, мне очень жаль. Я больше не хочу быть человеком. Это была жизнь, в которой я хотела быть любимой. Спасибо вам всем. Я люблю тебя. Пока", - написала Кимура в последней публикации.

В день своей смерти знаменитость опубликовала еще несколько фотографий.

Хана Кимура (фото: twitter.com/hanadayo0903)

Стоит отметить, что Хана Кимура профессиональный борец, которая выступала за продвижение женской профессиональной борьбы. За свою непродолжительную карьеру она собрала 11 наград.

Напомним, что ранее в России подтвердили самоубийство миллиардера.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Ярошенко