В Нидерландах обнаружили тело украинки: могла совершить самоубийство

Круизный лайнер Regal Princess (dreamlines.ru)

Члены экипажа Regal Princess рассказали детали гибели украинки в Роттердаме

В Нидерландах обнаружили мертвой 39-летнюю украинку. Молодая женщина была членом экипажа судна Regal Princess. Ее тело нашли в порту города Роттердам.

Как сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, женщина могла совершить самоубийство. Местная полиция считает, что причиной трагедии могла стать отмена чартерного рейса, которым украинка планировала вернуться домой. Известно, что рейс был запланирован на 8 мая, но его перенесли на 12 мая.

"К сожалению, 8 мая должно было быть два чартера, и один из них был отменен, поэтому она должна была перенести свою поездку на 12 мая. Но никто не мог сказать точно, будет ли этот рейс, никто не был уверен на 100%. Однако никто не ожидал, что что-то подобное может произойти, это очень печально", - рассказал один из членов экипажа.

Тело украинки обнаружили за бортом судна, на котором она работала. Работники круизного лайнера немедленно спустили на воду спасательную шлюпку, и они смогли достать тело женщины, но помочь ей уже, к сожалению, не смогли.

Круизный лайнер Regal Princess прибыл в порт Роттердама 6 мая и все члены экипажа должны были оттуда отправиться домой. Стоит отметить, что это уже третий член экипажа, который совершил самоубийство.

Полиция Роттердама начала расследование по данному факту и основная версия у следователей на данный момент о том, что женщина покончила с собой. Тело погибшей украинки доставлено в местный морг, родных женщины уведомили о ее смерти.

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